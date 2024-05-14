اقتحام باريسي وترقب برشلوني.. صفقة كيميش تدخل "مرحلة الحسم"!

من يحسم الصفقة؟

يترقب مسؤولو برشلونة حسم مستقبل جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، مع النادي البافاري، في ظل اهتمام تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا بضمه للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "كيميش قرر الحديث عن مستقبله مع بايرن في الأيام المقبلة، وأولوية اللاعب هي الاستماع إلى ناديه، فهو مرتاح للغاية في ميونخ مع عائلته، لكنه يريد أن يكون واضحا بشأن المشروع المستقبلي للنادي ودوره في الفريق".

وأضافت: "إذا فتح بايرن الباب أمام كيميش للرحيل، فستكون أولويته هي اللعب لبرشلونة، رغم أن باريس سان جيرمان اتصل به أيضًا في الأسابيع الأخيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "النادي الألماني يعتزم اتخاذ خطوة إلى الأمام لتمديد عقد كيميش الذي ينتهي في صيف 2025، وينتظر اللاعب أيضا قرارا بشأن المدرب الجديد، ويبدو الآن أن توماس توخيل يمكن أن يبقى، وهو ما قد يبعد اللاعب عن ميونخ بعد التوترات الأخيرة بينهما".

وختمت: "برشلونة يعتبر كيميش خيارًا إستراتيجيًا، حيث يتحدث معه تشافي منذ أكثر من عام، ويعتقد أنه اللاعب المثالي لتعزيز خط الوسط، ولن تكون المشكلة الرئيسية في رسوم الانتقال (إذا لم يجدد سيغادر بسعر معقول)، ولكن في راتب اللاعب الكبير، ويمكن حل الأمر بعقد طويل الأجل".