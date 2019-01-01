كيميتش يدافع عن نفسه بعد ركله لسانشو

كيميتش يوضح أنه لم يقصد إيذاء سانشو عقب خسارة بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

دافع نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش عن نفسه بعد اتهامه بتعمد إيذاء جناح بوروسيا دورتموند الشاب جوردان سانشو.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر مباراة السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت بهدفين مقابل لا شيء.

وخلال المباراة، تحصل كيميتش على بطاقة صفراء على خلفية ركله لجناح دورتموند جوردان سانشو بطريقة تحمل بعضًا من العنف.

وعلى إثر ذلك، خرج كيميتش عقب اللقاء ليدافع عن نفسه في هذا الموقف مؤكدًا أن الأمر تم تضخيمه وأنه لم يستحق حتى الحصول على البطاقة الصفراء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وأضاف: "لقد كانت لعبة مشتركة، ونظرت إلى الكرة تمامًا كما نظر سانشو، لقد كان أكثر سرعة مني مما جعله يسبقني بخطوة نحو الكرة"

وتابع: "حين سبقني لم أتحكم في التدخل بشكل جيد، ولكنها لعبة مشتركة تحدث في الكثير من المباريات في ألمانيا وخارجها ولا تستحق كل هذا"



بوروسيا دورتموند بطلاً لكأس السوبر الألمانية بثنائية في بايرن ميونخ



يذكر أن جورجان سانشو كان قد سجل هدف أسود الفيستيفاليان الثاني في المباراة، في الوقت الذي سجل فيه المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الهدف الأول.