ليس كيميتش .. فليك يتحرك لضم صفقة ألمانية مفاجئة إلى برشلونة

اسم مفاجئ قد ينضم إلى برشلونة..

بدأ الألماني هانسي فليك، المدير الفني الجديد للعملاق الإسباني برشلونة، تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

برشلونة تعاقد مع فليك، في صيف العام الحالي، ولمدة موسمين قادمين حتى 30 يونيو 2026؛ لخلافة المدير الفني الإسباني "المقال" تشافي هيرنانديز.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، مساء اليوم الإثنين، طلب فليك من إدارة برشلونة، التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب أنجيلو ستيلر، متوسط ميدان نادي شتوتجارت الألماني.

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الصحيفة الإسبانية الشهيرة أكدت على أن المدير الفني الألماني، يرى في ستيلر البالغ من العمر 23 سنة فقط، الحل الأمثل لمشكلة خط وسط الفريق الكاتالوني.

وأشارت إلى أن فليك، يعلم إمكانيات ستيلر جيدًا، وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم؛ وذلك منذ أن اكتشفه عندما كان يدرب العملاق الألماني بايرن ميونخ، قبل أن ينتقل اللاعب إلى شتوتجارت.

وشددت الصحيفة على أن هانسي فليك، سيعمل مع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، خلال الأيام القادمة؛ لحسم الصفقة الألمانية التي قد تقدر قيمتها بـ25 مليون يورو تقريبًا.

جدير بالذكر أن اسم برشلونة، ارتبط كذلك بالنجم الألماني المخضرم جوشوا كيميتش، والذي رحب مجلس إدارة بايرن ميونخ، بالاستغناء عنه خلال صيف العام الحالي؛ إذا وصل عرض مالي جيد.