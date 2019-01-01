كيليني: يوفنتوس الحقيقي سيظهر في الشتاء وديبالا يعاني

ديبالا لم يبدأ اللقاء الافتتاحي لحامل اللقب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، أن فريقه بحاجة للتحسن بعد، وأن المستوى الحقيقي له لن يظهر إلا مع حلول الشتاء.

وبدأ يوفنتوس الموسم مساء السبت بانتصار على بارما بهدف نظيف في اللقاء الذي لعب على ملعب "إينيو تارديني".

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وقال كيليني مع "سكاي": "يجب أن نتحسن كثيراً ونعلم ذلك، يوفنتوس الحقيقي سيظهر مع حلول الشتاء أو السنة الجديدة".

وأضاف: "هذا الفريق يضم أبطال كبار وهناك تغييرات عدة، نريد رفع المستوى، ولكن نعتمد على هويتنا".

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وعلق كيليني على وضع زميله باولو ديبالا: "باولو يتدرب بشكل رائع، دكة البدلاء تعج بالنجوم، لا أحد يكون سعيداً عندما لا يلعب".

وختم: "وضعية صعبة، ولكن على الجميع التدرب بشكل جيد وإعطاء كل ما يملك حتى لو لم يلعب، وهذا باولو يفهمه جيداً".

ويبدو مصير ديبالا في يوفنتوس مبهماً بعد فشل انتقاله إلى توتنهام ومانشستر يونايتد، والحديث عن إمكانية انتقاله لإنتر.