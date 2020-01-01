كيليني يعود لتدريبات يوفنتوس من جديد

قائد يوفنتوس يقترب من العودة للمشاركة مع ناديه

شهد مران يوفنتوس اليوم، مشاركة قائده المصاب جورجيو كيليني في بعض من أجزائه، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

ويغيب قائد السيدة العجوز، عن فريقه منذ نهاية أغسطس الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأيمن للركبة.

وأعلن يوفنتوس في بيان رسمي اليوم، عودة كيليني للتدريبات بشكل جزئي مع الفريق.

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وفي سياق متصل، تواجد صاحب الـ 35 عاماً، في قائمة فريقه التي تخوض باقي منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يلعب يوفنتوس أمام ليون الفرنسي، في دور الـ 16 من البطولة والمقرر إقامته آخر الشهر الجاري.

عودة كيليني لقائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وسيدخل يوفنتوس، فترة هامة في الموسم خلال الفترة القادمة، سينافس خلالها على صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر ولاتسيو، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائي كأس إيطاليا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل حالياً صدارة ترتيب السيري آ برصيد 54 نقطة، وفي المركز الثاني إنتر برصيد 51 نقطة، وثالثاً لاتسيو برصيد 49 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام فيرونا.