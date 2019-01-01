كيليني يخضع للجراحة بنجاح.. ويعود مطلع مارس

المدافع تعرض لقطع في الرباط الصليبي الداخلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن يوفنتوس الإيطالي عن نجاح الجراحة التي خضع لها مدافع الفريق جورجيو كيليني في ركبته.

جاء ذلك إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي لركبته اليمنى، والتي ستكلف يوفي خوض النصف الأول من الموسم بدون على أقل تقدير.

وتمت العملية عن طريق أستاذ الجراحة كريسيتان فينك، في حضور د.تزوروديس طبيب يوفنتوس، الذي أكد نجاح العملية.

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ومن المنتظر أن يتم تعافي اللاعب خلال 6 أشهر، أي سيكون جاهزاً للعودة في مطلع مارس.

يذكر أن يوفنتوس قد دعم دفاعاته بالهولندي ماتيس دي ليخت قادماً من أياكس أمستردام.