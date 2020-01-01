كيليني عن ركلة جزاء ريال مدريد: لم تكن مستحقة 100%

جورجيو كيليني نجم فريق يوفنتوس لا يزال يتذكر تلك الليلة في ملعب سانتياجو برنابيو ويتمنى لو لم يحصل ريال مدريد على ركلة الجزاء.

أعرب النجم الإيطالي جورجيو كيليني نجم فريق يوفنتوس عن ندمه بسبب تصرفاته هو وزميله في البيانكونيري جيانلويجي بوفون أثناء مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 2018.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيليني وأكد خلالها أن فريقه لم يكن يجب أن يتلقى ركلة الجزاء التي سجل منها ريال مدريد هدف الصعود للنهائي.

وأوضح كيليني في سيرته الذاتية التي نشرها قبل أيام أن مثل ضربات الجزاء تلك لا يجب أن تُحتسب إلا لو كان الحكم على يقين تام من وقوع المخالفة.

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وقال كيليني: "نحن بادرنا بكل شيء في تلك المباراة، وقبلها تحدثت مع بارزالي وبوفون حول قدرتنا على العودة، وبالفعل بعد تسجيلنا لهدفين علمنا أن الخوف سوف يتملك منهم".

وأضاف: "أعتقد أن ركلات الجزاء التي يتم احتسابها في الدقيقة الـ94 من عمر المباراة يجب أن تكون مؤكدة بشكل تام وهذا الشرط لم ينطبق على حالتنا".

وأردف: "في النهاية نحن من سمحنا بذلك الموقف في هذا الوقت من المباراة، تسببنا في الكثير من اليأس لأنفسنا وكان ذلك هو خطأنا".

وأكمل: "أنا وبوفون بعثرنا الأوراق لفريقنا، لقد كان رد فعلنا غير مناسب أبدًا، وكان يجب أن نكون أكثر هدوءًا في تلك اللحظات".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد ذلك الهدف من ركلة الجزاء تلك وحقق اللقب على حساب ليفربول.