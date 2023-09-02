كيليني: لدي الكثير من الذكريات السيئة مع ميسي!

النجم الإيطالي يتحدث عن ليونيل ميسي.

أكد جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق ونجم لوس أنجليس الحالي على صعوبة مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي وقال كيليني: "لقد علمت ذلك منذ فترة، لكن الآن الولايات المتحدة تتعلم بشكل أفضل ما الذي يستطيع ليونيل ميسي القيام به".

وأضاف عن مواجهاته السابقة ضد النجم الأرجنتيني في أوروبا: "لقد خسرت في مرات عديدة، لدي ذكريات سيئة أيضًا من مواجهته".

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وأكمل عن المواجهة المقبلة: "لا يمكننا أن نركز على ميسي فقط، فالمباراة ستكون ضد إنتر ميامي بأكمله، اللعب لاعب للاعب أمام ميسي مستحيل، لكن كمجموعة نستطيع التغلب عليهم".

جدير بالذكر أن إنتر ميامي لم يتذوق طعم الهزيمة منذ أن بدأ ليونيل ميسي في المشاركة معهم سواء في كأس الدوريات التي حصدوها كأول بطولة في تاريخهم أو في الدوري الأمريكي.