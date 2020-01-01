كيليني: شكرًا للرفاق على ما فعلوه في غيابي

كيليني يشيد بعمل زملائه بعد عودته من الإصابة

توجه جورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس بالشكر لجميع زملائه في يوفنتوس على العمل الكبير الذي قاموا به في فترة غيابه عن الملاعب.

وتغلب يوفنتوس على نظيره بريشيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

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وفي شوط المباراة الثاني، شارك المدافع جورجيو كيليني كبديل في أول مرة يظهر فيها منذ أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي.

وبعد المشاركة في مباراته الأولى عقب التعافي، لم يجد كيليني إلا كلمات توحي بحالة السعادة التي بات يشعر بها بعد استعادة القدرة على ملامسة الكرة والعشب من جديد.

وقال كيليني: "أنا سعيد بالعودة حقًا واشتقت لكرة القدم، لقد عانيت من أجل العودة وكنت أتمنى أن تنتهي فترة الإصابة لكي أشارك مع الفريق من جديد في أسرع وقت"

وأضاف: "لا أستطيع قول شيء سوى أن أتوجه بالشكر لجميع الموجودين هنا في يوفنتوس، لقد قاموا بعمل كبير وقدموا الكثير في الفترة الماضية"

وتابع: "لقد تعرضت للإصابة وابتعدت عن الملاعب لـ 5 أشهر ونصف، وحين عدت وجدت يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي وفي نصف نهائي كأس إيطاليا وفي مرحلة خروج المغلوب على مستوى دوري الأبطال"

وأردف: "ما تحقق خلال هذه الفترة كفيل بتوضيح مدى العمل الذي قدموه، الآن لدي المزيد من الحماس، لقد انتهى الجزء الأسوأ وحان وقت الجزء الأصعب"

وحول مستقبل ساري وما أثير حوله قال: "بالطبع ساري لا يحتاج إلى رأيي أو قراري، يوفنتوس متحد من رئيس النادي حتى آخر عضو في النادي"

في ليلة عودة كيليني – يوفنتوس يتخطى بريشيا بأقل مجهود

يذكر أن يوفنتوس قد عاد إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا بانتصاره اليوم على بريشيا، ولكنه مهدد بالعودة إلى المركز الثاني من جديد في حال فاز إنتر على لاتسيو مساء اليوم.