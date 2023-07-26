كيليان مبابي يهز العالم بقرار جديد بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة!

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. وافق المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، على بدء "المفاوضات" مع نادي الهلال السعودي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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مبابي يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث كان يصر على البقاء مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم، ومن ثم الرحيل "مجانًا"، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

ومن ناحيتها.. ترفض إدارة النادي الباريسي، مغادرة اللاعب "مجانًا"، وتضغط عليه للتجديد أو بيع عقده في الصيف الحالي؛ لتتدخل المملكة العربية السعودية في الأزمة؛ بـ"اقتراح" نقل مبابي إلى الهلال، على أن ينضم بعدها إلى الريال.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة، بدأ ممثلو كيليان مبابي، التفاوض مع الهلال، حول الراتب ومدة العقد، عقب تغيير اللاعب موقفه، والترحيب بالانتقال إلى الفريق الأزرق.

واقترح الزعيم الهلالي، عقدًا لمدة عامين، بينما يرغب المهاجم الفرنسي الكبير، في التوقيع لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ للانتقال إلى ريال مدريد، في صيف 2024.

أيضًا.. طلب ممثلو مبابي، من مسؤولي الهلال، رفع الراتب السنوي إلى 500 مليون يورو، في الوقت الذي قدّم فيه النادي، مبلغ 400 مليون؛ حسب الصحيفة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يرحب ببيع مبابي إلى الهلال، خاصة أن الأخير عرض شراء عقد اللاعب بـ300 مليون يورو؛ وهو المبلغ الذي لا يستطيع أي نادي تقديمه.

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