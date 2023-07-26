كيليان مبابي يحرج الهلال ويرفض التفاوض مع الوفد السعودي

كيليان مبابي يقول كلمته الأخيرة إلى الهلال

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الجميع كان يترقب قرار المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، من عدمه.

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مبابي يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث دخل في أزمة مع إدارة ناصر الخليفي، بعد رفضه التجديد؛ لتقترح المملكة العربية السعودية، نقل اللاعب إلى الهلال.

وحسب آخر التقارير الصادرة اليوم الأربعاء، رحب المهاجم الفرنسي، بالانتقال إلى الزعيم، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على أن يذهب بعدها إلى ريال مدريد الإسباني "مجانًا"، وبالتحديد في صيف 2024.

لكن.. الإعلامي الرياضي الفرنسي أندرياس أونروبيا، نفى كل هذه التقارير، معلنًا رفض كيليان مبابي، مناقشة حتى فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكتب أونروبيا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رفضت بيئة مبابي، أي نوع من التفاوض مع وفد الهلال، الذي سافر إلى العاصمة الفرنسية، بإذن من باريس سان جيرمان، للتحدث مباشرة مع اللاعب".

جدير بالذكر أن مبابي البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت، في 260 مباراة رسمية، سجل خلالها 212 هدفًا وصنع 98 آخرين.

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