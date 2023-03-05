"كيليان مبابي يتم إحراقه عبر حمله شارة قيادة باريس سان جيرمان"

شارة القائد خطر على ذراع مبابي!

يرى عادل رامي لاعب تروا الحالي أن حصول كيليان مبابي على شارة القيادة سواء في باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا يعد أمرًا مبكرًا في الوقت الحالي.

المدافع الفرنسي الدولي ولاعب ميلانو ومارسيليا السابق أكد أن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا يستطيع أن يحمل شارة القيادة لكن ليس الآن، حيث يرى أن الأمر سيغير طريقة النظر إليه من قبل الجماهير وزملائه في الملعب.

وقال رامي في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي: "يمكنه حمل الشارة؟ أعتقد أنه لا يزال الوقت مبكرًا إلى حد ما، بل الوقت مبكرًا جدًا، لماذا؟ لأنه لا يجب عليك حرقه أيضًا لأن الشارة تغير نظرة الناس وزملائه في الفريق أيضًا".

مبابي ظهر مرتديًا شارة قيادة باريس سان جيرمان خلال فوز فريقه أمس على نانت برباعية مقابل هدفين في الجولة 26 من الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

يذكر أن مبابي وصل إلى الهدف رقم 201 في مسيرته مع الفريق الباريسي ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي.