كيليان مبابي ليس بديل كريم بنزيما.. أعجوبة الكالشيو يغير خطة ريال مدريد

فلورنتينز بيريز حرّك رجاله بالفعل!

ريال مدريد الذي لم يتحرك في ميركاتو يناير الأخير من حيث الانتقالات، يعمل منذ فترة على تحضير الفريق لموسم 2023-24 الجديد، وينتظر أن يدعم الفريق بقوة في الصيف القادم بأسماء من داخل وخارج إسبانيا.

يأتي المهاجم الدنماركي الشاب الجديد المتألق في أتالانتا راسموس هويلوند، والبالغ من العمر 20 عامًا ليغير من حسابات النادي الملكي.

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية تشير إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز معجب للغاية بهذا الفتى الواعد الذي سجل إلى الآن 7 أهداف في 21 مباراة برفقة أتالانتا، ويدرس تقديم عرض قوي له في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن بيريز يعتبر هويلوند خير بديل لكريم بنزيما، بل إن ريال مدريد أرسل كشافته لمراقبته عن قرب في مباراة لاتسيو بملعب الأولمبيكو.

لن يمر ريال مدريد بطريق سهل حال أراد إنهاء كل شيء مع المهاجم الدنماركي، لأن آرسنال الإنجليزي مهتم للغاية بضمه.