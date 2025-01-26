"هناك الأهم منه" .. كيليان مبابي يحتفل بالهاتريك الأول مع ريال مدريد

مبابي يُعبر عن سعادته بالهاتريك الأول مع الميرنجي

في ليلة استثنائية، تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي وسجل أول هاتريك له مع ريال مدريد، ليقود الفريق إلى فوز ثمين يعزز موقعه في صدارة الدوري الإسباني.

وقاد كيليان ريال مدريد للفوز على بلد الوليد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

مبابي، الذي بدا منتشيًا بالإنجاز، عرض الكرة الموقعة من جميع زملائه وأعرب عن سعادته بأدائه وأداء الفريق في تصريحات لقناة ريال مدريد تي في.

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أعرب مبابي عن فخره بتحقيق الهاتريك الأول مع ريال مدريد قائلاً: "سعيد بالهاتريك، لكن الأهم هو تحقيق الفوز، وقلت ذلك دائمًا، الفوز أهم من الأهداف الفردية، وكان علينا أن نقدم أداءً جيدًا اليوم، خاصة مع مباراة أتلتيكو، سجلنا الهدف الأول بعمل جماعي رائع، وفي الشوط الثاني قمنا بتحسين أدائنا وسجلنا الهدفين الآخرين".

وعن المستوى الإيجابي الذي يقدمه الفريق في الليجا، قال مبابي: "هذا يمنحنا ثقة كبيرة، لكن كما تعلمون، الدوري لا ينتهي إلا مع الجولة 38، علينا الحفاظ على هذا الأداء والاستمرار في العمل بجد لتحقيق الأهداف".

تحدث كيليان عن مرونته في اللعب في جميع مراكز الهجوم قائلاً: "منذ اليوم الأول قلت إنني قادر على اللعب في جميع مراكز الهجوم، سواء على الجناحين أو في مركز المهاجم الصريح، الآن أصبح الأمر أكثر وضوحًا، وأشعر أنني أتحرك بانسيابية مع زملائي، هدفي هو مساعدة الفريق وتحقيق الانتصارات، وإذا حصلت على لقب الهداف فهذا جيد، لكن الأولوية بالنسبة لي هي الفوز بالألقاب الجماعية".

حول المباراة المقبلة، علق النجم الفرنسي: "المواجهة ضد بريست ستكون صعبة، صحيح أنهم لا يلعبون على أرضهم، بل في جانجان، لكنهم يقدمون أداءً جيدًا، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا لتحقيق الفوز، هلا مدريد!"