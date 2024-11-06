"تكرارًا لمعركته مع نيمار!" .. كيليان مبابي محبط في ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي السبب

الأزمات تتوالى على ريال مدريد..

يوم بعد آخر.. يبدو أن الأوضاع داخل غرفة ملابس العملاق الإسباني ريال مدريد، تزداد تعقيدًا؛ على الرغم من التوقعات الكبيرة في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ريال مدريد تلقى هزيمة قاسية على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، وبأربعة أهداف دون رد أمام غريمة برشلونة، في الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني؛ كما يُعاني على المستوى القاري، بتعرضه لخسارتين من 4 مباريات في أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" مساء اليوم الأربعاء، يشعر مبابي البالغ من العمر 25 سنة، بـ"إحباط كبير" داخل غرفة ملابس ريال مدريد؛ بسبب مستواه الشخصي ونتائج الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة الإسبانية كشفت عن أن مبابي يحمّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، مسؤولية تراجع مستواه؛ بسبب إشركه في المباريات بمركز قلب الهجوم "رقم 9"، حيث لا يجد المساحات التي يحبها.

وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي يرى بأنه يقدّم أفضل مستوياته الكروية، عندما يلعب في مركز الجناح الأيسر، الذي يشغله الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، في صفوف ريال مدريد؛ لأنه يستطيع التحرك بحرية خلف دفاعات المنافسين.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة التي يعيشها كيليان مبابي في ريال مدريد حاليًا، تشبه "معركته" السابقة مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وقتها.. تصارع الثنائي على اللعب في مركز الجناح الأيسر، حيث انتصر كيليان في النهاية - حسب نفس الصحيفة -؛ وذلك بتغيير مركز نيمار أولًا إلى صانع الألعاب، ثم الاستغناء عنه في صيف عام 2023، إلى نادي الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي انضم إلى ريال مدريد في صيف العام الحالي "2024"، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان؛ مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 2 آخرين، خلال 15 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني - حتى الآن -.