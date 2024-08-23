مكتشف مبابي: كيليان يقاتل من أجل أحلامه .. ولا يفكر في المال

كيف اقتنع الفتى الفرنسي باللعب لموناكو؟

تحدث لويس كامبوس المدير الرياضي السابق لموناكو ومكتشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن كواليس جديدة من رحلته مع نجم ريال مدريد الحالي.

وقال كامبوس في بودكاست "OndaCero": "المشكلة الأصعب التي واجهتني في موناكو هي الحفاظ عليه لأن الجميع أراده، الجميع دفع الكثير من الملايين لضمه، وكان علي إقناع الطفل بأن موناكو لا يزال أفضل مكان للعب".

وأضاف: "العائلة مهمة بالنسبة لكيليان، وقد تفاوضت معهم لأشرح لهم أنه سيحصل على الدقائق التي يحتاجها. لقد كانت مهمة صعبة للغاية لوجود فرق كبير بين الأموال التي يمكن أن يدفعها موناكو وما تدفعه الأندية العالمية الكبرى".

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وتابع كامبوس: "نجحت في إقناعه بسبب المشروع الرياضي الذي تقدمنا به، تحدثت مع والدته عن المشروع، لقد كان قرارًا رائعًا للجميع عندما أراد البقاء في موناكو".

وواصل: "كيليان لديه أحلامه وهو يقاتل من أجلها، إنه يقاتل ليكون سعيدًا. أعتقد أنه عندما تكون جيدًا في مهنتك، يأتي المال، عليك أولاً أن تكون جيدًا في اللعب حتى تحصل على المال".

وختم كامبوس: إذا فكرت في المال أولاً قبل اللعب، فلن تحصل على هذا ولا ذاك، لذلك يأخذ كيليان وعائلته ذلك في الاعتبار، بالنسبة لي، هذا أمر جيد جدًا، فهو يتخذ دائمًا القرارات بناءً على الأماكن التي سيشعر فيها بالسعادة".