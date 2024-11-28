"طلباتنا لم تصل بسببه" .. شركة بيتزا تسخر من مبابي بعد ركلته المُهدرة أمام ليفربول!

ليلة كارثية للنجم الفرنسي

استمرارًا لحملة السخرية التي يتعرض لها كيليان مهاجم مهاجم ريال مدريد، قررت شركة "دومينوز بيتزا" التهكم على النجم الفرنسي بعد ما حدث له في ملعب أنفيلد.

مبابي ظهر بصورة سيئة للغاية في مباراة ريال التي خسرها 2/0 أمام ليفربول، أمس، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، كما أهدر فرصة سانحة لفريقه للعودة إلى الصورة من خلال ركلة جزاء، عندما كانت النتيجة 1/0 لصالح الريدز.

النجم المتخبط لم يوفق في التسديد لتصبح الليلة كارثية بكل المقاييس على ريال وجماهيره، مما دفع حساب "دومينوز بيتزا" على منصة إكس للسخرية من المستوى الصادم لصاحب الـ25 سنة.

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وقال الحساب عبر نسخته البريطانية مستخدمًا صورة مبابي:"نأسف إذا فاتتنا أي طلبات الليلة لأننا اعتمدنا على هذا الرجل".

ويعيش مبابي فترة محبطة للغاية منذ انتقاله إلى ريال قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث فشل في ترك بصمته مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حتى الآن، خاصة في المواجهات الهامة محليًا وأوروبيًا هذا الموسم.

يذكر أن الدولي الفرنسي نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة لها مع ريال بكل البطولات حتى الآن.