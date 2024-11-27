سقوط "كوميدي" وإهدار ركلة جزاء .. كيليان مبابي النجم "المثير للشفقة" في ليلة هزيمة ريال مدريد أمام ليفربول

مبابي لعب في مركزه ولكنه لم يقدم المطلوب!

لعب النجم الفرنسي كيليان مبابي دور ضيف الشرف، في قمة ليفربول ضد ريال مدريد، ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ لم يقدم أي شيء يُذكر في تلك الليلة!

وحقق ليفربول الفوز على ضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، بالجولة الخامسة ضمن منافسات البطولة القارية.

مبابي لم ينجح في استغلال الفرصة

لم يستغل كيليان مبابي الفرصة الحقيقية، في ظل غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يُعاني من الإصابة، ليتم الاعتماد عليه في مركز الجناح الأيسر "المفضل له".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي ظهر وكأنه تائه في هذا المركز، الذي صال وجال فيه حينما كان لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان، وأيضًا مع المنتخب الفرنسي.

ورغم غياب الظهير الأيمن الأساسي لليفربول ألكسندر أرنولد، إلا أن بديله كونور برادلي تفوق عليه دفاعيًا بشكل كبير.

لطالما ما تعرض الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للميرنجي، للانتقادات منذ بداية الموسم الجاري في ظل توظيفه للنجم الفرنسي كمهاجم مع الاعتماد على فيني في مركز الجناح الأيسر، ولم يخل مؤتمر صحفي تقريبا من سؤال "كيف ستوظف مبابي في المباراة المقبلة؟!"، حتى خرج المدرب عن شعوره في المؤتمر الأخير قبل مواجهة ليفربول قائلًا: "أسمع الكثير من النصائح، لكن يجب ألا ننسى أنني شاركت في 1300 مباراة، اخترت 1300 تشكيلة أساسية، وأجريت 4000 تبديل، لا أحد هنا يستطيع أن يقدم لي النصيحة".

ويبدو أن كارلو كان برئيًا بالفعل من ذنب مبابي، فحتى عند توظيفه في مركزه الأساسي بدى وكأنه نسي مهام ذاك المركز كما هو حاله كمهاجم، ليورط نفسه أكثر أمام الجماهير الغاضبة.

في الفترة الماضية، كان الجمهور يحمل أنشيلوتي ذنب كيليان، لكن من الليلة الهجوم جُله سينصب على الوافد الجديد في الميركاتو الصيفي الماضي، خاصةً وأنه صفقته أحدثت ضجة كبيرة إلا أنها -حتى الآن- لم تكن تستحق كل ذلك!

سقوط مثير للسخرية وإهدار ركلة جزاء

سخرت الجماهير من مستوى كيليان مبابي خلال الشوط الأول، خاصة بعدما سقط على الأرض بطريقة غريبة على رأسه، إذ انتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

وأهدر مبابي ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد بالدقيقة 61 من زمن المباراة، بعدما سدد الكرة على يسار كويمين كيليهر، الذي نجح في التصدي لها ببراعة.

وظهر مبابي بوجه باهت في المباراة، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به من مدربه كارلو أنشيلوتي، لكنه خيب آماله في اختبار الليلة كحال الفريق بأكمله.

أرقام مبابي.. الأقل في فريقه!

الجميع توقع أن مبابي سيقدم أفضل مباراة له مع ريال مدريد، منذ انتقاله في الصيف الماضي، ولكنه كان على العكس تمامًا، حيث حصل على تقييم 6.3 من جانب شبكة "سوفا سكور"، كثاني أسوأ لاعب في فريقه بعد فيرلاند ميندي (6.2).

سدد مبابي الكرة على المرمى مرة واحدة، وأهدر ركلة جزاء، ولمس الكرة 43 مرة، ودقة تمريراته هي 75%، وفقد الاستحواذ 15 مرة.

وقع كيليان في التسلل مرة واحدة، وحصل على خطأ وحيد، وشارك في 15 التحامًا أرضيًا فاز في 7 منهم، ولعب عرضية واحدة كان غير صحيحة.