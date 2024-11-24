مبابي: قدمت مباراة جيدة في "مركز مختلف".. وهذه علاقتي بفينيسيوس

ماذا قال كيليان؟

بدا كيليان مبابي نجم ريال مدريد سعيدًا بعد الفوز على ليجانيس (3-0) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدف الأول في ثلاثية ريال مدريد، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في وصافة الليجا، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، علما بأن الملكي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة: "أهم شيء هو الانتصار. لقد جئنا هنا للفوز بعد تعادل برشلونة أمس (أمام سيلتا فيجو)".

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وأضاف: "أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة، في مركز مختلف (على الجناح الأيسر). يمكنني اللعب في أي مركز (يطلبه المدرب). أريد فقط المساعدة وتقديم أداء جيد".

وختم: "لدي علاقة جيدة جدًا مع فينيسيوس (لعب كرأس حربة أمام ليجانيس)، ريال مدريد يضم أفضل اللاعبين، ونحن مستعدون للفوز، أنا مندهش لأنني لم أكن أعرف جودة لاعبي الكاستيا".

ورفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق 8 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة (هداف الليجا).