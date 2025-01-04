"نادينا ليس لعبتك" .. جماهير كان تنفجر في وجه مبابي بعد الاقتراب من الهبوط

ورطة للنجم الفرنسي خارج ريال مدريد

بعد ستة أشهر من حصوله على ملكية نادي كان الفرنسي، قرر ألتراس مشجعي الفريق الانفجار في وجه كيليان مبابي بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في الوقت الحالي.

كان تعرض لهزيمة أخرى بنتيجة 1/0 أمام كليرمون أمس، الجمعة، مما يضعه في مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة الفرنسية، حيث يقبع الفريق بالمركز السادس عشر بدوري الدرجة الثانية، مما تسبب في غضب الجماهير التي رفعت لافتة ضد مبابي الذي اشترى النادي في أغسطس 2024.

صحيفة "آس" الفرنسية قالت إن الجماهير رفعت لافتة مكتوبًا عليها "مبابي، كان ليس لعبتك"، وذلك خلال اللحظات التي سبقت الخسارة من كليرمون، اعتراضًا على قرار إقالة المدرب نيكولا سيوبي الأسبوع الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مبابي قد قرر التخلي عن سيوبي، رغم اعتباره من الشخصيات المفضلة لجماهير النادي بسبب الفترة المثمرة التي قضاها كلاعب، مع تعيين برونو بالتازار، وهو المدرب الذي يتمتع بخبرة قليلة جدًا في كرة القدم الفرنسية.

"قبل أن نحاول إحداث تأثير على الساحة الدولية، علينا احترام الشخصيات المحلية"، كانت هذه إحدى الرسائل الأخرى التي وجهها الجمهور لمبابي بعد إقالة نيكولا سيوبي بسبب وضع الفريق المعقد.

يذكر أن مبابي وضع الصعود إلى دوري الدرجة الأولى كأحد أهم أهدافه بعد استحواذه على كان، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن الفريق أصبح أقرب للهبوط من الوصول إلى هذا الهدف.