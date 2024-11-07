ديشان منحه صك البراءة .. استبعاد كيليان مبابي من معسكر فرنسا في نوفمبر

اللاعب غاب عن المعسكر الماضي

أعلن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر القادم في نوفمبر الجاري وتُواجه إسرائيل وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع القادم، وقد غاب عنها مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي.

المهاجم الفرنسي كان قد غاب عن المعسكر الماضي للإصابة، وقد كشفت صحيفة ليكيب مؤخرًا أنه أراد عدم الحضور لمعسكر سبتمبر لكن والداه أقنعاه بالأمر في اللحظات الأخيرة، ولذا من المتوقع أن يُثير غيابه عن المباراتين القادمتين جدلًا واسعًا لولا أن ديشان منحه صك البراءة.

المدرب أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن القائمة اليوم الخميس أن استبعاد مبابي من المعسكر كان قراره الشخصي، رافضًا نقاشه في الإعلام، ومضيفًا "لقد أجريت العديد من النقاشات مع مبابي، من ثم فكرت بالأمر واتخذت القرار".

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وردًا على أسئلة الصحفيين حول كواليس القرار وإن كان صاحب الـ25 عامًا قد رفض اللعب، قال "هو قراري وأراه الأفضل في الوقت الحالي، أفهم أنكم لا تحبون ذلك ولكنني لا أريد النقاش حوله. يُمكنني فقط أن أخبركم أمرين، الأول أن مبابي أراد الانضمام للمعسكر، والثاني أن القرار لا يتعلق بالقضايا خارج الملعب. هو خيار اتخذته بشأن المباراتين القادمتين فقط".

يُشار إلى أن مبابي صُور خلال معسكر المنتخب الفرنسي الأخير وهو متواجد في أحد الفنادق في ستوكهولم وقد قُدم ضده بعدها شكوى رسمية بتهمة الاغتصاب.