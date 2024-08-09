كيليان مبابي يعيد ريال مدريد إلى عصر بيكهام وكريستيانو رونالدو!

عدسات "الباباراتزي" تطارد النجم الفرنسي

لم يتخذ النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، وقتًا طويلًا لإحداث ضجة كبرى في كل أنحاء العاصمة الإسبانية، نظرًا لرغبة الجماهير في معرفة أخباره والوصول إليه.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وتم تقديمه في حفل ضخم، ومن بعدها حصل على فترة راحة قبل أن ينضم لتدريبات الملكي خلال الأسبوع المنصرم.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا أكدت خلاله أن الزخم الذي يحيط بالنجم الفرنسي، يشبه كثيرًا نفس الحالة التي كان عليها ريال مدريد بعد تعاقده مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في صيف 2003.

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وأشارت الشبكة، إلى أن إحدى المنشورات التي نشرها مبابي حول حفل تقديمه في البرنابيو، حصل على ما يقرب من 12 مليون إعجاب، في حين وصلت الصورة التي نشرها من مرانه الأول إلى أكثر من 5 ملايين إعجاب في أقل من 24 ساعة.

وأضافت: "تستعد الصحافة أيضًا لتغطية حياة مبابي، بنفس أسلوب تعاملها مع كريستيانو رونالدو، لاعب الملكي، حيث يريدون معرفة كل شيء عن كيليان، لذلك يتوقع عودة ظاهرة "الباباراتزي" إلى شوارع العاصمة، للبحث عن أفضل صورة للفرنسي".

وتابعت شبكة "ريليفو": "الأمر لن يقف فقط على المصورين المحترفين، لكن أيضًا أولئك الذين يكرسون أنفسهم لمطاردة المشاهير والذين يسجلون مقاطع الفيديو بهواتفهم المحمولة ليبيعوها لاحقًا لوسائل الإعلام".

وبذلك سيحقق ريال مدريد استفادة كبرى من وراء كيليان مبابي خارج الملعب، من خلال استغلاله في حملات إعلامية ضخمة ومربحة، مع استغلال حقوق الصور الخاصة به لزيادة مداخيل النادي وتغطية راتبه الضخم.