كيليان مبابي رفض الدوري الإنجليزي بسبب دوري أبطال أوروبا

نجم باريس سان جيرمان لم ينتقل للدوري الإنجليزي بسبب دوري الأبطال

رفض الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، العديد من الفرق من أجل القدوم لناديه الحالي؛ فأرسنال الإنجليزي كان من ضحايا حبه لباريس ولدوري أبطال أوروبا.

وانتقل مبابي الذي بات الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بداية الأسبوع الحالي للنادي في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي الذي قدمه للجمهور.

وذكرت "ليكيب" الفرنسية أن مبابي كانت لديه فرصة ليلعب في الدوري الإنجليزي رفقة أرسنال؛ لكنه لم يفكر في العرض لأن المدفعجية لم يتأهلوا لدوري أبطال أوروبا موسم 2017-18.

وانفجرت موهبة مبابي مع موناكو في دوري الأبطال قبل انتقاله لباريس في صيف 2017 مقابل صفقة قياسية وصلت 180 مليون يورو. لكنه لم يتوج مع فريق العاصمة بدوري الأبطال وخسر نهائي 2020 من بايرن ميونخ الذي أطاح بهم من ثمن نهائي البطولة اليوم.

ويثار الجدل عن مستقبل كيليان مجددًا مع تقارير عن أن تجديده مع باريس حتى 2025 به بند خاص يمنح اللاعب فسخ التعاقد في صيف 2024 أو إمكانية التمديد لسنة إضافية، مع بروز اسم ريال مدريد مجددًا كراغب في الحصول على خدماته.