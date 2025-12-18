كيليان مبابي يُنافس رباعي برشلونة وباريس سان جيرمان .. جلوب سوكر تكشف عن القوائم النهائية للمرشحين

كشفت الجهات المنظمة لجوائز بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز نسختها السادسة عشرة، وذلك بعد إغلاق باب التصويت العالمي الذي استقطب أكثر من 30 مليون صوت من عشاق كرة القدم حول العالم. ويجري تتويج الفائزين خلال حفل حصري خاص بالمدعوين يجمع أبرز النجوم وصناع القرار والأساطير والأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم، يوم الأحد 28 ديسمبر في منتجع أتلانتس ذا رويال الفاخر في دبي.

وجرى التصويت خلال جولتين عالميتين وضمن تسع فئات رئيسية، شملت أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب خط وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط. ويشهد الحفل أيضاً توزيع جوائز في فئات أخرى، بما فيها أفضل وكيل لاعب، وأفضل مدير رياضي، وجائزة مارادونا، إلى جانب جائزة المسيرة الرياضية وجوائز خاصة أخرى.

المرشحون النهائيون

استأثر نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بالحصة الأكبر من الترشيحات ضمن القوائم النهائية؛ إذ ينافس النادي ضمن فئة أفضل نادٍ للرجال أمام برشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول، بينما يتنافس المدير الفني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو (ريال مدريد)، وميكل أرتيتا (أرسنال)، وهانسي فليك (برشلونة)، وإنزو ماريسكا (تشيلسي). وبدورهما، وصل ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي من ريال مدريد ورافينيا ولامين يامال من برشلونة.

وتتطلع أيتانا بونماتي، لاعبة خط وسط نادي برشلونة للسيدات والمنتخب الإسباني، للفوز بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي، وتنضم إليها في قائمة المرشحات النهائيات ماريونا كالدينتي (لاعبة إسبانيا وأرسنال) وميلشي دومورناي (لاعبة هايتي وليون) وألكسيا بوتياس (لاعبة إسبانيا وبرشلونة) وأليسيا روسو (لاعبة إنجلترا وأرسنال). وانحصرت المنافسة النهائية على جائزة أفضل نادٍ للسيدات بين أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس.

ويجدر ذكره بأن النجم كريستيانو رونالدو أكد حضوره هذه النسخة غير المسبوقة من حفل توزيع الجوائز، علماً أن مهاجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط مع سالم الدوسري (نادي الهلال) وكريم بنزيما (نادي الاتحاد) ورياض محرز (نادي الأهلي).

وتواصل جلوب سوكر شراكتها الاستراتيجية مع راعي اللقب بيوند للتطوير العقاري للعام الثاني على التوالي، كما تم تأكيد شراكات جديدة مع Saltanat Diamond Gallery بصفته إحدى الجهات الراعية، ومنصوري، والبنك الأهلي السعودي، وون بلاير، ومنتجع أتلانتس ذا رويال، وجيكوب آند كو، وجيتكس Jetex، وشركة الوسائل "SMC" كجهات راعية بلاتينية، إلى جانب سيلفرساندز الساحل الشمالي، ودهانات ناشيونال، وشيبو، وأكسيس نيشنز، والعربية، وشركة الدفع الذكي المالية (تكمو) بصفتهم الجهات الرعاية الذهبية لهذا العام. وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين، سي إن إن، وسكاي، وكورة بريك، وماركا، وتيكتوك، ولا بريس.

من جانبها، ستقوم رابطة الدوري الإسباني (لاليجا)، الشريك الاستراتيجي لجوائز جلوب سوكر، بتكريم الفائزين بجوائز موسم 2024-2025 في دبي، حيث تم اختيار لاعب برشلونة رافينيا لجائزة أفضل لاعب، وهانسي فليك أفضل مدرب، ولامين يامال أفضل لاعب صاعد. وذهبت جائزة أفضل هدف إلى لوكا سوتشيتش من ريال سوسيداد، بينما ينال يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد جائزة أفضل تصدي.

وبينما يزداد الترقب لانطلاق الفعالية، يمكن لعشاق كرة القدم الاطلاع على آخر المستجدات من خلال القنوات الإعلامية لجلوب سوكر، وعن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها والمتوفر لنظامي أندرويد وآي أو إس.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.globesoccer.com وget.globesoccer.com

قوائم المرشحون النهائيون

أفضل لاعب (5 مرشحين) عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

رافينيا (برشلونة)

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة) أفضل لاعبة (5 مرشحات) أيتانا بونماتي (إسبانيا، برشلونة)

ماريونا كالدينتي (إسبانيا وأرسنال)

ميلشي دومورناي (هايتي وليون)

ألكسيا بوتياس (إسبانيا وبرشلونة)

أليسيا روسو (إنجلترا وأرسنال)

أفضل نادي للرجال (5 مرشحين) برشلونة

تشيلسي

فلامنجو

ليفربول

باريس سان جيرمان أفضل نادي للسيدات (4 مرشحين) أرسنال

برشلونة

تشيلسي

يوفنتوس أفضل مدرب (5 مرشحين) تشابي ألونسو (ريال مدريد)

ميكل أرتيتا (أرسنال)

لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)

هانسي فليك (برشلونة)

إنزو ماريسكا (تشيلسي)

أفضل لاعب خط وسط (5 مرشحين) جود بيلينغهام (ريال مدريد)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

كول بالمر (تشيلسي)

بيدري (برشلونة)

فيتينيا (باريس سان جيرمان) أفضل مهاجم (5 مرشحين) عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

رافينيا (برشلونة)

لامين يامال (برشلونة) أفضل لاعب صاعد (5 مرشحين) باو كوبارسي 17 عاماً (برشلونة)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

أردا غولر (ريال مدريد)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

كنان يلدز (يوفنتوس)

أفضل وكيل لاعبين (5 مرشحين) علي بارات

خورخي مينديز

فيديريكو باستوريلو

فالي راماداني

فرانك تريمبولي أفضل مدير رياضي (5 مرشحين) لويس كامبوس (باريس سان جيرمان)

ديكو (برشلونة)

مايكل إدواردز وريتشارد هيوز (ليفربول)

جيوفاني مانا (نابولي)

بول وينستانلي ولورنس ستيوارت (تشيلسي) أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط (4 مرشحين) سالم الدوسري (نادي الهلال)

كريم بنزيما (نادي الاتحاد)

رياض محرز (نادي الأهلي)

كريستيانو رونالدو (نادي النصر)