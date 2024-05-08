فيديو | سؤال غريب عن ريال مدريد يجبر مبابي على إنهاء مقابلة تلفزيونية!

لم يرد وغادر!

استنكر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سؤالًا حول ريال مدريد، بعد خسارة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت خسارة باريس في الإياب (1-0)، لتكرار مواجهة الذهاب التي حسمها بوروسيا بهدف نظيف أيضًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليتأهل الفريق الألماني إلى نهائي ويمبلي في انتظار الفائز من بايرن ميونخ وريال مدريد.

واقترب مبابي من مغادرة بي إس جي دون التتويج باللقب الأوروبي الكبير، بعدما استقر على الرحيل بنهاية الموسم مع انتهاء عقده، وتشير التقارير إلى أنه في طريقه إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

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وسُئل وجه مبابي حول ما إذا كان سيدعم ريال مدريد في نصف النهائي الآخر ضد بايرن ميونخ، ما أشعل غضبه واستياءه، قبل أن يرفض الإجابة، وهو يظهر "كغير سعيد"، قبل أن يغادر متجاهلا السؤال.

وقد يؤدي خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا الآن إلى تسريع إعلان انتقال مبابي الوشيك إلى ريال مدريد، حيث لم يعد بإمكان الناديين الالتقاء في نهائي ويمبلي.