متهكمًا على صفقة كيليان مبابي .. تيباس: فلورنتينو بيريز يدمر كرة القدم ورئاسته لريال مدريد تقلقني كثيرًا!

رئيس الليجا يحذر ويرفض الخضوع أمام رئيس الملكي..

أطلق خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني، سهامه من جديد في اتجاه فلورنتينو بيريز؛ رئيس ريال مدريد، مؤكدًا أنه سيظل يواجهه بقوة، كونه رجل "يتمسك برأيه وعنيد" مهما كانت العواقب.

رئيس الليجا ونظيره في الملكي مختلفان كثيرًا في عديد القضايا؛ يأتي على رأسها دوري السوبر "سوبرليج" الذي يدعم النادي المدريدي تنظيمه، رغم رفض الكثير من الأندية له، كونه سيوسع الفارق بين مختلف الأندية.

حول هذا الخلاف، قال تيباس خلال حضوره قمة "أولي سبورتس في الأرجنتين": "تلك البطولات تدمر الدوريات الوطنية، عليهم أن يفكروا في وجود 16 ناديًا كبيرًا، في وقت تضم أوروبا أكثر من 250 نادي محترف، لاعبو هذه الأندية الكبيرة سيكونون 300 أو 400 لاعب، لكن كرة القدم الاحترافية بها أكثر من 60 ألف لاعب محترف، يكسبون ما بين 2000 إلى خمسة ملايين دولار شهريًا، لكن مع السوبر ليج فإن الأمور سيتم تخصيصها لهذه البطولة وسوف تتفرغ بقية البطولات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هي مسألة أخلاقية، فهؤلاء الـ300-400 لاعب بدلًا من أن يملكوا ست سيارات فيراري سوف يملكون عشر، هل هذه هي كرة القدم التي نريدها؟، من الواضح أنها ليست هي، يجب أن يكون هناك لاعبين عظماء يجنون الكثير من المال ويمتلكون خمس سيارات فيراري، لكن هدفنا هو تنظيم هذه المكاسب حتى لا تذهب كلها لمجموعة واحدة ومن ثم تتعرض عشرات الآلاف من العائلات والصناعة بأكملها لخطر، هؤلاء الذين يدعمون بطولات كالسوبر ليج وكأس العالم للأندية يجب أن يروا تأثير ذلك، السوبر ليج مدمر جدًا لنظام كرة القدم".

بسؤاله عن مدى قلقه من احتمالية إقامة السوبر ليج، أجاب: "أينما كان فلورنتينو بيريز فأنا قلق للغاية، لذا طالما أنه يرأس ريال مدريد .. سيستمر قلقي وشعوري بالاضطراب، أنا أعرفه جيدًا منذ عدة سنوات، هو رجل عنيد جدًا، يريد دائمًا أن يكون على حق في كل شيء، لكن دعونا نرى ماذا سيقول في اجتماع الجمعية".

رئيس الليجا تابع: "أنا وبيريز قوتان؟ أنا أفوقه بسنوات ضوئية؛ قوتي الوحيدة هي أفكاري، والحقيقة أن معظم الأندية في إسبانيا تتفق مع الطريقة التي أدافع بها عن القضايا، عليّ الخروج من منطقة الراحة الخاصة بي لمواجهة بيريز حتى ولو وقعت في المشكلات من وراء ذلك، وإلا ستجد الجميع يردد (أنت عبقري فلورنتينو .. في خدمتك .. أنت على حق)، ولن أقع في أزمات لأنه بيريز رجل يتمتع بنفوذ كبير في إسبانيا، لكن هدفي هو أن أقول في الخارج نفس ما أقوله في منزلي وإلا سأشعر بالخجل من نفسي".

واختتم تيباس حديثه بتقييم المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري، متهكمًا على التوقعات الكبيرة لريال مدريد من وراء التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يقدم أداءً متواضعًا منذ ضمه في الصيف الماضي: "برشلونة حقق اللقب قبل عامين، ومع قدوم مبابي قالوا (الآن سيكون جلاكتيكوس جديد)، لكن كرة القدم ليست كذلك، اللاعبون يحتاجون للتأقلم، إنهم بشر، ولحسن الحظ أن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة، تحدث بها مواقف كقدوم مبابي ومن ثم لا يتألق، ومنافسة جيرونا على اللقب حتى الثلاث جولات الأخيرة من الموسم، وحاليًا برشلونة يمر بلحظات رائعة ويحظى بتقدير لم يتوقعه أحد".

يذكر أن برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الليجا بـ33 نقطة مع مرور 13 جولة من الموسم، فيما يحل الميرنجي وضيفًا بـ27 نقطة لكنه خاض مباراة أقل.