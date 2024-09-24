بخفة دم وذكاء .. كيليان مبابي يهرب من فخ حارس إسبانيول ويضحك نجم ريال مدريد

ماذا فعل؟

كعادته، يخطف النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، الأضواء في كل مباراة يشارك بها منذ انضمامه إلى النادي الملكي في الصيف الماضي.

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مبابي لعب مع الريال حتى الآن 8 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، كان آخرها الذي هز شباك إسبانيول في مباراة الفريقين ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".

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وساهم مبابي بالهدف الرابع في فوز ريال مدريد على إسبانيول (4-1)، من ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس الإسباني جوان جارسيا، في لقطة كان وراءها قصة كوميدية وبطلها المهاجم الفرنسي.

وكشفت شبكة "DAZN"، أن مبابي الذي تحصل على الكرة وفقًا لنظام المداورة بين لاعبي ريال مدريد في تنفيذ ركلات الجزاء، ومن ثم توجه إلى نقطة الجزاء لتنفيذ اللعبة، لكنه فوجئ بحارس المنافس جوان جارسيا يتجه نحوه.

وأضافت: "جارسيا أراد أن يشتت مبابي حتى يفشل في تنفيذ الكرة، وذهب إليه قبل تسديدها وقال له بعض الكلمات، قبل أن يتدخل لوكاس فاسكيز لاعب الريال لحماية زميله في الفريق من تصرفات حارس إسبانيول".

وأشارت الشبكة، إلى أن النجم الفرنسي قال لجارسيا بالإسبانية: "أنا حتى لا أفهم كلمة واحدة مما تقوله لي"، مما أثار ضحكات فاسكيز والحارس الإسباني أيضًا وغادر كل إلى مكانه من أجل تنفيذ ركلة الجزاء.

وبعد التخلص من الضغط بهذه الطريقة القوية، سجل الفرنسي الهدف الذي جعل النتيجة النهائية (4-1)، ورفع رصيده التهديفي في الليجا إلى الرقم 4، محتلًا المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف ثنائي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (6 أهداف) ورافينيا (5 أهداف).