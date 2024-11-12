"كيليان يستحق المزيد من التقدير في بلاده" .. أوباميكانو يدافع عن مبابي "الخارق" ويحفظ له الجميل

المدافع الفرنسي يتمنى عودة زميله لقيادة الديوك

دافع دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ عن زميله في منتخب فرنسا، كيليان مبابي، مؤكدًا أنه لا يحظى بالتقدير الكافي من منتخب بلاده، حيث يأمل في عودته قريبًا للديوك.

وأثار استبعاد كيليان مبابي من قائمة منتخب فرنسا، التي تخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية، جدلًا كبيرًا، بينما كان أوباميكانو، أول من دافع عن مهاجم ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي للديوك.

وقال أوباميكانو: "لا يوجد أي قلق، لكن لا يمكننا أن ننسى ما فعله كيليان لهذا الفريق ونفتقد بعض الدعم له. يجب ألا ننسى أنه قائدنا وآمل أن يعود إلينا قريبًا".

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وسُئل مدافع بايرن عن الأسباب المحتملة لغياب كيليان، وما إذا كان بسبب الإجهاد والتعب، ليرد قائلًا: "هناك الكثير من المباريات وقلت ذلك في بداية الموسم، نحن بشر والجانب الذهني مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: " نفتقد المزيد من التقدير لمبابي، لن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن كما قلت من قبل فهو قائدنا وآمل أن يكون معنا قريبًا. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا".

وتابع أوباميكانو: "مندهش من غياب مبابي؟ إنه صديق ولاعب خارق وأعرف ما هو قادر عليه. آمل أن يعود وعندما يكون هنا آمل أن يرتدي شارة القيادة".

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، قد أيد قرار المدرب ديدييه ديشان باستبعاد مبابي من الفريق قائلًا: "أؤيد القرارات التي اتخذها المدرب، إنها آتية كثمرة للمناقشات مع ديشان".