الليجا تقف في صفه .. كيليان مبابي يرفض الحل السلمي ويشن حربًا على باريس سان جيرمان!

اللاعب رفض الوساطة الفرنسية في الأزمة

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، موقفه من عرض رابطة دوري المحترفين الفرنسية، الوساطة بينه وبين فريقه السابق باريس سان جيرمان لحل نزاعهما المالي.

ويطالب اللاعب الفرنسي، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد بالحصول على 55 مليون يورو، من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، كما اتصل باللجنة القانونية في الدوري الإسباني لكرة القدم في أغسطس للمساعدة بالتوصل إلى حل لصراعه مع ناديه السابق.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن مبابي رفض بشكل واضح هذه الوساطة، حيث تم طرحها صباح اليوم أمام اللجنة القانونية لرابطة دوري المحترفين الفرنسي لكن ممثلي اللاعب رفضوا الأمر تمامًا وتمسكوا بكافة حقوقه المالية.

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وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي إنه راضٍ عن جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم اللجنة القانونية للاتحاد الفرنسي، مؤكدًا أن "عملية الوساطة" التي طلبتها الرابطة هي ما كان النادي الباريسي "يسعى إليه منذ عدة أشهر".

وفي نفس السياق، خاطب قائد منتخب فرنسا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، كما طالب بجزء من مكافأة الولاء السنوية وراتب 3 أشهر من باريس سان جيرمان.

وتراوحت المكافآت الخاصة بالنجم الفرنسي ما بين 60 و70 مليون يورو، حيث تغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.