بعد توجيه الاتهامات لكيليان مبابي .. مفاجأة جديدة عن اعتزال جريزمان مع فرنسا ودور ديشان

صاحب الـ33 عامًا اعتزل اللعب الدولي وترك الجميع من ورائه يبحث عن السبب لقراره المفاجئ..

عملية التفتيش في دفاتر الفرنسي أنطوان جريزمان؛ لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، مستمرة بعدما فاجأ الجميع باعتزاله اللعب الدولي، بحثًا عن أسباب تلك الخطوة رغم مشاركته مع الديوك في المعسكرات الأخيرة.

الفرنسي علق حذائه قبل أيام قليلة، وسط أنباء عن توتر علاقته بالمدير الفني ديدييه ديشان، جراء استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة إسبانيا، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل خرج جيروم روثن؛ لاعب باريس سان جيرمان السابق، زاعمًا أن كيليان مبابي؛ لاعب الفريق الباريسي السابق وريال مدريد الإسباني الحالي، يقف وراء قرار صاحب الـ33 عامًا، بداعي رغبة ديشان في تحقيق أكبر استفادة فنية منه في الملعب، وهو ما أثر بالتبعية على تغيير مركز جريزمان في الفترة الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كل تلك المزاعم دعمها "تيليفوت" بطريقة غير مباشرة، كاشفًا عن مفاجأة في تراجع جريزمان عن الاعتزال قبل خمس سنوات تقريبًا..

"تيليفوت" أوضح أن جريزمان الشعور بعدم التقدير ليس بجديد على أنطوان في فرنسا، إذ شعر به من قبل في عام 2019، وأراد الاعتزال دوليًا وقتها.

لكن المختلف ما بين عام 2019 و2024 هو أن ديشان في الأول قرر التدخل لإقناع نجمه بالعدول عن رغبته، إذ أكد "تيليفوت" أن المدرب اضطر للسفر وقتها لمدريد للاجتماع بجريزمان وإقناعه بالاستمرار مع الديوك.

يذكر أن الفرنسي المعتزل شارك في 137 مباراة دولية - بحسب ترانسفير ماركت - سجل خلالها 44 هدفًا وصنع 38 آخرين، فيما توج بثلاث بطولات؛ منها كأس العالم 2018.