كيليان سان جيرمان .. باريس يعرض على مبابي السيطرة على النادي!

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعيه الحثيث من أجل إقناع نجمه كيليان مبابي بتجديد عقده في "حديقة الأمراء".

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يكشف اللاعب عن القرار الخاص بمستقبله، سواء بالبقاء في "حديقة الأمراء" أو الرحيل.

ويعد نادي ريال مدريد الإسباني هو الوحيد حاليًا في سباق التعاقد مع مبابي، وإذا ما أعلن الفرنسي الرحيل فإن ذلك سيكون فقط من أجل الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

ما الجديد في قضية مبابي؟

الصحفي الإسباني إيدو أجيري كشف عبر برنامج "إل تشيرينجيتو" التلفزيوني عن آخر عرض مقدم من باريس سان جيرمان إلى مبابي.

أجيري أكد أن الوضع في قضية مبابي أصبح معقدًا للغاية في ظل الضغط الذي يمارسه باريس سان جيرمان على اللاعب.

وأشار أجيري إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لمنح مبابي صلاحيات خرافية في النادي الفرنسي، وذلك لأن اللاعب لا يهمه المال في الوقت الحالي بل ينظر إلى المشروع الرياضي.

وحسب أجيري، فإن باريس سان جيرمان قرر منح مبابي صلاحيات للتحكم في المشروع الرياضي، بالمساعدة في اختيار اللاعبين الجدد ومدرب الفريق، بالإضافة إلى القرارات الرياضية المهمة.

متى يعلن مبابي عن قراره؟

من المتوقع أن يعلن مبابي عن قراره خلال الأيام القليلة القادمة، وتحديدًا بعد نهاية الدوري الفرنسي بمواجهة باريس سان جيرمان أمام ميتز يوم السبت المقبل.

لكن التقارير تشير إلى أن ريال مدريد لن يعلن عن التعاقد مع مبابي إلا بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي يوم 28 مايو في العاصمة الفرنسية.

اقرأ أيضًا ..

علاج بالجبن وتدريب الأشباح والجنس .. أغرب طلبات المدربين من النجوم!

فوز الريال ليس إنجازًا | انتبه من فضلك .. الليجا ترجع إلى الخلف!

كأس في أنفيلد وآخر في الاتحاد .. الدوري الإنجليزي يستعد للبطل الجديد!

