سيتين: بالأمس كنت بجوار الماشية واليوم أدرب الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة وخليفة إرنستو فالفيردي.

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الأول للمدرب الجديد لنادي برشلونة كيكي سيتين الذي تم تعيينه صباح اليوم كخليفة لإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للفريق.

المؤتمر الصحفي كان بحضور المدير الفني الجديد لبرشلونة والسابق لريال بيتيس وبوجود رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو.

وقال سيتين: "في البداية أحب أن أشكر الجميع على تلك الفرصة التي حصلت عليها هما، حتى في أفضل أحلامي لم أفكر في هذا الأمر".

وأضاف: "أنا شخص عاطفي للغاية وأبني التحدي الخاص بي على اللاعبين لأننا جميعًا نعتمد عليهم، أريد أن أمنحهم الثقة والرغبة في الفوز، بالأمس كنت أجلس بجوار الماشية في بلدتي واليوم أنا بجوار أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "أريد أيضًا أن أشكر إرنستو فالفيردي الشخص الذي كان دومًا على صواب، أنا أقدر عمله بشكل كامل وطريقته في تحمل المسؤولية وسأحاول أن أتواصل معه لأنه هناك العديد من الأمور التي سأحتاج الحديث فيها معه، لكن في البداية سأتوجه بالشكر له".

وأردف: "أنا متأكد أنني لن أعاني المشاكل مع الفريق، أنا أستمع للجميع لكنني أيضًا لدي الأفكار وطريقة اللعب الخاصة بي، لو كنت مضطرًا للموت بجوار اللاعبين سأفعل ذلك وسأحاول أن أخرج أفضل ما لديهم".

وتحدث المدرب عن أهدافه مع الفريق: "أريد الفوز بكل شيء يمكننا الفوز به، هذه هي طريقة النادي ويسعى دومًا للتحسن في كل عام والحصول على كل الألقاب الممكنة، بالإضافة لذلك نريد اللعب بشكل جيد فهذه هي الطريقة الأفضل للفوز في النهاية".

وعن ميسي: "ليس هو فقط لقد استمتعت خلال السنوات الـ 14 الماضية بطريقة لعب الفريق، الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة جيدة بل كل مباراة كانت رائعة".

وأكمل عنه: "اليوم سأبدأ بتدريب أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي وزملائه، ربما لا أفهم ما الذي يعنيه ذلك بعد لكنني تحدثت معه ومع عدة لاعبين، وأخبرته أنني من أكبر المعجبين به لكن ميسي هو ميسي وبيكيه هو بيكيه وبوسكيتس هو بوسكيتس، كل شخص يجب أن يعرف مكانته".