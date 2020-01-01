كيف يكون غياب هازارد مفيداً لريال مدريد أكثر من وجوده؟

الإصابة تعود لتضرب هازارد مع ريال مدريد من جديد

تعرض ريال مدريد، لضربة قوية بعد إصابة لاعبه إيدين هازارد، بكسر في نهاية عظمة الساق اليمنى.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إصابة اللاعب قد تبعده عن المستطيل الأخضر لمدة شهرين على الأقل.

البلجيكي صاحب الـ 29 عاماً، عانى مع الإصابات بشكل كبير هذا الموسم، إذ أنه عاد لتوه من إصابة قوية لحقت به في نوفمبر الماضي.

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ولكن كيف تبدو حالة ريال مدريد، بدون هازارد بالأرقام هذا الموسم.

هازارد ورونالدو وأبرز من أفسدت الإصابة بدايتهم مع ريال مدريد

الميرينجي، لعب هذا الموسم حتى الآن 36 مباراة رسمية، شارك هازارد في 15 منها.

مع وجود هازارد على أرضية الملعب حقق ريال مدريد 8 انتصارات، وخمسة تعادلات وخسارتين، ليجمع 29 نقطة من 45 نقطة ممكنة بنسبة 64%.

وبدون مشاركة هازارد، حقق ريال مدريد 14 فوزاً، وستة تعادلات، وهزيمتين ليصل إلى 48 نقطة من أصل 66 نقطة بنسبة 72.6%.

الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، مع إصابة هازارد اضطر زيدان مدرب الفريق لتغيير طريقة اللعب إلى 4/5/1 بدلاً من 4/3/3.

وبتلك الطريقة، استطاع ريال مدريد الحصول على السوبر الإسباني، بعد التغلب على فالنسيا وأتلتيكو مدريد والوصل لقمة الليجا الإسبانية، قبل هزيمة الأمس أمام ليفانتي.