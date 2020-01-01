كيف يستفيد يوفنتوس من أرتور وبرشلونة من بيانيتش؟

اعترضات في برشلونة وتفاؤل في يوفنتوس.. ولكن كيف الواقع؟

إذًا ما كان معلنًا بشكل ضمني أعلن بشكل رسمي، نصفه فقط هو ما أعلن ولكن الباقي ينتظر موعدًا اقترب بشدة. أرتور ميلو إلى يوفنتوس رسميًا، في انتظار أن يعلن برشلونة عن ضم ميراليم بيانيتش رسميًا أيضًا، هو لم يعلن بعد، ولكنه سيحدث في غضون ساعات.

في الأيام الماضية امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات حزينة من جماهير برشلونة بسبب التخبط الإداري الذي أدى إلى التفريط في موهبة شابة كان من المنتظر أن تقدم الكثير، مقابل التعاقد مع لاعب تجاوز الثلاثين ولم يصبح كما كان في الماضي.

أما في يوفنتوس، فقد تبدلت الأدوار بالنسبة لهم، حيث اعتادت السيدة العجوز جذب كل ما هو عجوز في السنوات الماضية، ولأول مرة يدخلون صفقة تبادلية كهذه ويخرجوا منها مستفيدين.

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المهم أن الحديث عن مثل هذه الأشياء لن يفيد الآن، وإن كان برشلونة خاسرًا بالفعل فهو يحتاج لمعرفة كيف سيستخدم لاعبه الجديد ليحقق منه أقصى استفادة، وإن كان يوفنتوس فائزًا على الورق، فإنه يحتاج أيضًا لأن يترجم ذلك إلى واقع حقيقي.

على المستوى الاقتصادي سيكلف أرتور خزائن يوفنتوس 70 مليون يورو مقابل 60 مليون سيحصل عليها من انتقال بيانيتش إلى برشلونة، أي أن يوفنتوس سيدفع 10 ملايين فقط.

أما على المستوى الفني، فهنا الأزمة، أين سيوظف أرتور في وسط ملعب يوفنتوس؟ وأين سيوظف ميراليم بيانيتش مع وسط ملعب برشلونة المسن؟

في يوفنتوس سيكون أرتور قطعة محركة بديلة لبيانيتش، ولكن بلياقة أكبر وقدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط أكبر، مما سيمنح حلولًا أكثر لساري لتطبيق كرته التي فشل في تطبيقها خلال الموسم الأول.

وفيما يتعلق ببيانيتش وبرشلونة فإن الأزمة ستكون في وسط ملعب يتجاوز كل أفراده الثلاثين عدا دي يونج، وهذا سيجعل الفريق يعاني من ثقل أكبر في تدوير الكرة رغم جودة بيانيتش في ذلك، وستكون الكارثة الأكبر فيما يتعلق بارتداد لاعبي الوسط في حالة الكرات المرتدة.

ولكن من أجل الحصول على فائدة من وجوده، سيمنح بيانيتش الحرية قدر الإمكان حتى لا يعاني مما عانى منه في يوفنتوس كأدوار بدنية قاتلة، كان يتحملها من سنوات ولكن الآن بدنيًا سيكون من الصعب القيام بها.

يجب أن يؤمن ظهره بفيدال ودي يونج كلاعب ارتكاز وارتكاز مساند، على أن يتواجد بيانيتش في تلك المساحة التي يحبها والتي اعتاد التواجد فيها رفقة روما.

رسميًا - برشلونة يعلن انضمام أرتور ليوفنتوس

في النهاية كل هذه المعطيات لن تكون ملزمة لما سيحدث، فكم من صفقات كان من المتوقع نجاحها وفشلت وكم مرة حدث العكس.