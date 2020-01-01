كيف يحصل ليفربول على الممر الشرفي من مانشستر سيتي؟

السيناريو الوحيد يحمل تضحية ومجازفة كبيرة

ما أجمل أن يكون الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام خصمك المباشر، هذا هو الشيء الذي يُمني به أنصار ليفربول النفس بالاحتفال باللقب في معقل مانشستر سيتي في الخامس من أبريل المقبل.

الاحتفال سيكون له مذاق آخر أمام أنصار السيتي، فالأخير هو من سرق حلم ليفربول في التتويج عندما كان قريبًا منه في آخر مناسبتين في موسمي 2013/2014 (انزلاقة جيرارد) والموسم الماضي.

لكن هل هناك إمكانية لنجاح ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي بحيث يضمن حصوله على ممر شرفي قبل مباراة السيتي.

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أولاً يجب القول إن ليفربول بحاجة فقط لأربعة انتصارات (12 نقطة) من المباريات العشر المتبقية ليصبح بطلاً متوجًا، بغض النظر عن نتائج منافسيه.

مباراة ليفربول الرابعة بحسب الجدول الحالي هي أمام مانشستر سيتي، هذا ما لم يتم إعادة جدولة مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في أنفيلد يوم 21 مارس إذا وصل ليفربول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي اليوم..

وبكل بساطة فإذا تابع فريقا ليفربول ومانشستر سيتي تحقيق الانتصارات فإن ليفربول سيكون عليه الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لضمان الحصول على اللقب، وبالتالي لن يحصل على ممر شرفي "قبل المباراة"، لأنه لم يتوج بعد.

سيناريو الحصول على ممر شرفي من السيتي

بافتراض أن مباراة مانشستر سيتي المؤجلة أمام آرسنال لن تقام قبل مباراة ليفربول أمام إيفرتون في 16 مارس، ومع تأهل ليفربول في كأس الاتحاد وتأجيل مباراة كريستال بالاس، فإن ليفربول سيحتاج أن يخسر السيتي مباراتيه القادمتين أمام مانشستر يونايتد في 8 مارس وبيرنلي في 14 مارس، مع فوزه في المباراتين القادمتين، لضمان الحصول على اللقب في ملعب الجوديسون بارك أمام إيفرتون، وبالتالي سيضمن السير في ممر الشرف في ملعب الاتحاد.

ففوز ليفربول على بورنموث وإيفرتون مصحوبًا بهزيمتين متتاليتين للسيتي، سيعني زيادة الفارق إلى 28 نقطة - مع بقاء 27 نقطة فقط متاحة أمام السيتي الذي سيكون أمامه تسع مباريات.

وإذا حدث سيكون إنجازًا تاريخيًا لليفربول لأنه سيكون صاحب أسرع تتويج في تاريخ البريميرليج قبل نهاية المسابقة بـ8 مراحل، متفوقًا على رقمي (مانشستر يونايتد 2000/2001 ومانشستر سيتي 2017/18) اللذان توجا باللقب قبل 5 مراحل من النهاية.

لكن هناك سيناريو آخر "قاسي" ليضمن ليفربول الحصول على ممر شرفي من السيتي، يتطلب خروج ليفربول من الكأس حتى يخوض مباراة كريستال بالاس في ميعادها قبل موقعة السيتي، وذلك إذا ما أقيمت مباراة السيتي وآرسنال المؤجلة قبل زيارة ليفربول لملعب الاتحاد أو إن خرج السيتي هو الآخر من بطولة الكأس ولعب مباراة تشيلسي على ملعبه في موعدها الطبيعي قبل استضافة ليفربول.

لكن انتبه... الممر الشرفي ليس إلزامًا على أي نادِ، هو يفعله كبادرة احترام تجاه البطل وبالاتفاق بين الناديين!