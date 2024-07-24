كيف يتم استقبال إنزو فيرنانديز؟ مدرب تشيلسي يجيب على السؤال الصعب

الكل يخشى حدوث مشاكل بين لاعبي البلوز

تطرق إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي إلى كيفية استقبال إنزو فيرنانديز بعد العودة إلى تشيلسي في أعقاب أزمته الشهيرة بعد الهتافات ضد اللاعبين الفرنسيين.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي أثناء الموسم التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية: "سيكون سهلًا أن يصدر بيانًا للاعتذار كما فعل النادي".

وأردف: "لا يوجد ما يتم إضافته في هذا الصدد، كل شيء قد تم توضيحه بالفعل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما أكد ماريسكا أنه "لا يعتقد وجود نية سيئة من أي طرف، لكن الكل في النهاية بشر ولهم أخطاء، لا توجد مشكلة".

كما طمأن ماريسكا جمهور تشيلسي قائلًا إنه لا يتوقع "حدوث أي مشكلة عندما يعود إنزو فيرنانديز" إلى صفوف البلوز للاستعداد للموسم المقبل، في إشارة إلى ما نشره زميله في تشيلسي ويسلي فوفانا حول الأمر حين قال عبر "إكس": "عنصرية مطلقة".