كيف يتعامل جوارديولا مع تألق محرز بعد عودة ليروي ساني؟

ليروي ساني يدخل المراحل الأخيرة من العلاج ويقترب من العودة لمانشستر سيتي فكيف سيتعامل بيب جوارديولا مع وجود المتألق رياض محرز في التشكيلة.

اقترب اللاعب الألماني ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي من إنهاء مراحل العلاج الأخيرة له في رحلة عودة طويلة انطلقت مع بداية الموسم الجاري بسبب الرباط الصليبي.

عودة ساني بكل تأكيد يجب أن تكون خبر سعيد للمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لكن يبدو أنها ستحمل المزيد من الاختبارات والأسئلة التي يصعب الإجابة عليها في موسم يعد هو الأسوأ له ب الدوري الإنجليزي حتى الآن.

أهم تلك الاختبارات سيكون خاص بمدى تألق رياض محرز وكيفية تعامل المدرب الإسباني مع ذلك المستوى الذي يقدمه النجم الجزائري في الأسابيع الأخيرة مع عودة ساني.

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لكن المثير للسخرية هنا أن ساني لو عاد وحصل على مركز محرز الأساسي في تشكيلة مانشستر سيتي سيكون ذلك بسبب النجم الجزائري نفسه الذي كان من المفترض أن يشترك في لقاء الدرع الخيرية لكن إصابته بدور برد وحصوله على علاج من قبل أطباء منتخب بلاده أقلق بيب جوارديولا من احتواءه على منشطات لذلك لم يدفع به وأشرك ساني الذي أصيب وفشلت صفقة انضمامه لبايرن ميونخ.

في الأسطر المقبلة سنستعرض أبرز السيناريوهات المطروحة للأشهر المقبلة من موسم مانشستر سيتي في ظل عودة ساني وتألق محرز وعقلية جوارديولا المثيرة للجدل.

التعامل مع ساني بالتدريج

ربما تتأخر عودة ساني بشكل كامل حتى يحصل على كامل لياقته البدنية من جديد بعد كل ذلك الغياب، وهو ما قد يمنح جوارديولا حلًا سحريًا يحافظ فيه على أداء محرز.

إصابة ساني لم تكن سهلة بكل تأكيد لذلك عودة النجم الألماني يجب أن تكون بالتدريج فليحصل على دقائق قليلة في البداية تزداد بعد ذلك بالتدريج حتى يبدأ في الحصول على مباريات أقل أهمية أساسيًا.

العودة لتجاهل محرز

الأشهر السابقة لتألق رياض محرز الأخير في مانشستر سيتي شهدت الكثير من التجاهل من قبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالرغم من المستويات التي كان يقدمها الجزائري.

لا نعلم ما الذي من الممكن أن يحدث لكن من الوارد أن يعود جوارديولا لتجاهل محرز من جديد رغم كل ما قدمه للفريق في الأسابيع الأخيرة فقط من أجل منح ساني الدقائق.

إعادة توظيف أحدهما

ينشط ساني في الأساسي في مركز الجناح اليسار بينما يقوم محرز بأدوار رائعة على الجناح اليمين من الملعب لذلك مشاركتهما معًا قد تمنح مانشستر سيتي تشكيلة جديدة بها المزيد من الخيارات الهجومية.

بالإضافة لذلك يملك بيب جوارديولا القدرة على إعادة توظيف أحدهما في مركز صانع الألعاب في ظل دخول الموسم بمراحل الحسم وزيادة الإصابات والغيابات.

رحيل ساني

السيناريو الأخير الذي قد يريحنا من كل ذلك الحديث هو رحيل ليروي ساني في وقت قريب لصفوف بايرن ميونخ الألماني كما كان سيحدث في الصيف الماضي.

ساني كان على وشك الانضمام للفريق البافاري قبل أن يصاب في لقاء الدرع الخيرية ضد ليفربول ويغيب عن المشاركة لعدة أشهر.

رحيل ساني لبايرن ميونخ سيبقي الأمور على ما هي عليه بين رياض محرز وبيب جوارديولا وسيعطي النجم العربي المزيد من الفرص للتألق وتقديم نفسه كما هو معروف في الدوري الإنجليزي.