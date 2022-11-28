كيف يتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على حظوظ المنتخب الإسباني في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 بعد التعادل مع ألمانيا....

انتهت قمة مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2022، بين إسبانيا، وألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، ضمن منافسات الجولة الثانية مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم.

المنتخب الإسباني كان بحاجة للفوز في اللقاء لضمان التأهل، لكن التعادل عطل حسم الصعود للجولة الأخيرة.

وبالرغم من التعادل، إلا أن المنتخب الإسباني، يمتلك حظوظًا كبيرًا في الوصول إلى الدور القادم، خاصة بعد فوزه الكبير على كوستاريكا في الجولة الأولى.

والآن ما هي حظوظ المنتخب الإسباني للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

جدول مباريات منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022؟

افتتح منتخب إسبانيا مبارياته في المونديال بفوز عريض على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، ثم تعادل أمام ألمانيا بهدف لكل منتخب.

المباراة الموعد النتيجة الملعب إسبانيا - كوستاريكا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

19:00 السعودية وقطر، 18:00 مصر 0-7 استاد الثمامة إسبانيا - ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر 1-1 استاد البيت اليابان - إسبانيا الخميس 1 ديسمبر 2022،

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر - استاد خليفة

ترتيب مجموعة المنتخب الإسباني في كأس العالم 2022؟

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 2 1 1 0 8 1 +7 4 2 اليابان 2 1 0 1 2 2 0 3 3 كوستاريكا 2 1 0 1 1 7 -6 3 4 ألمانيا 2 0 1 1 2 3 -1 1

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي:

بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة

بطاقة حمراء غير مباشرة = خصم ثلاث نقاط

بطاقة حمراء مباشرة = خصم أربع نقاط

بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة = خصم خمس نقاط

كيف يتأهل المنتخب الإسباني إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

يمتلك المنتخب الإسباني 4 نقاط بعد الفوز على كوستاريكا والتعادل مع ألمانيا.

يحتاج المنتخب الإسباني إلى الفوز أو التعادل في المباراة القادمة أمام اليابان، دون النظر إلى نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، لضمان التأهل عن مجموعته.

وفي حال خسارة المنتخب الإسباني أمام اليابان، مع فوز كوستاريكا على ألمانيا، سيودع اللاروخا البطولة.