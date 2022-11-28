كيف يتأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على حظوظ المنتخب الألماني في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 بعد التعادل مع إسبانيا....

انتهت قمة مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2022، بين إسبانيا، وألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، ضمن منافسات الجولة الثانية مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم.

المنتخب الألماني، كان بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم من المونديال، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام اليابان.

وقدم منتخب كوستاريكا، هدية للمنتخب الألماني بالفوز على اليابان، لتستمر فرص ألمانيا في الصعود بالرغم من التعادل أمام إسبانيا.

والآن ما هي حظوظ المنتخب الألماني للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

جدول مباريات منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022؟

افتتح منتخب ألمانيا مبارياته في المونديال بهزيمة غير متوقعة من اليابان بهدفين لهدف، ثم تعادل أمام إسبانيا بهدف لكل منتخب.

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألمانيا - اليابان الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

16:00 السعودية وقطر، 15:00 مصر 2-1 استاد خليفة إسبانيا - ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر 1-1 استاد البيت كوستاريكا - ألمانيا الخميس 1 ديسمبر 2022،

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر - استاد البيت

ترتيب مجموعة المنتخب الألماني في كأس العالم 2022؟

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 2 1 1 0 8 1 +7 4 2 اليابان 2 1 0 1 2 2 0 3 3 كوستاريكا 2 1 0 1 1 7 -6 3 4 ألمانيا 2 0 1 1 2 3 -1 1

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي:

بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة

بطاقة حمراء غير مباشرة = خصم ثلاث نقاط

بطاقة حمراء مباشرة = خصم أربع نقاط

بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة = خصم خمس نقاط

كيف يتأهل المنتخب الألماني إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

يمتلك المنتخب الألماني نقطة وحيدة بعد الخسارة من اليابان والتعادل مع إسبانيا.

يحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز فقط ولا غيره أمام منتخب كوستاريكا، مع خسارة المنتخب الياباني من إسبانيا، لضمان التأهل.

وفي حال تعادل اليابان وإسبانيا، سيتعين على منتخب الألماني الفوز على كوستاريكا، بفارق أكثر من هدفين لضمان العبور إلى دور الـ 16.