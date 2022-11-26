كيف يتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على حظوظ المنتخب الأرجنتيني في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022....

افتتح منتخب الأرجنتين، مباريات كأس العالم 2022، بهزيمة غير متوقعة من المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف.

ورغم ذلك، فلا يزال المنتخب الأرجنتيني يمتلك حظوظ كبيرة للتأهل إلى الدور القادم.

والآن، ما هي حظوظ المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

جدول مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022؟

الأرجنتين افتتحت المونديال بالخسارة من السعودية

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

13:00 السعودية وقطر، 12:00 مصر 2-1 استاد لوسيل المكسيك - الأرجنتين السبت 26 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر - استاد لوسيل الأرجنتين - بولندا الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر - استاد 974

ترتيب مجموعة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022؟

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 2 1 1 0 2 0 +2 4 2 السعودية 2 1 0 1 2 3 -1 3 3 المكسيك 1 0 1 0 0 0 0 1 4 الأرجنتين 1 0 0 1 1 2 -1 0

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي:

بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة

بطاقة حمراء غير مباشرة = خصم ثلاث نقاط

بطاقة حمراء مباشرة = خصم أربع نقاط

بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة = خصم خمس نقاط

كيف يتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

بعد الخسارة من السعودية، يتذيل المنتخب الأرجنتيني مجموعته دون أي نقاط.

ويحتاج راقصو التانجو، إلى الفوز على المكسيك وبولندا، بأي نتيجة لضمن التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

وفي حالة التعادل مع المكسيك سيتعين على رفقاء ليونيل ميسي، الفوز على بولندا، وانتظار فوز السعودية على المكسيك في الجولة الثالثة للتأهل.