كيف يتأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على حظوظ المنتخب السعودي في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 بعد الخسارة من بولندا

سقط المنتخب السعودي في فخ الخسارة أمام بولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم.

المنتخب السعودي كان بحاجة للفوز في اللقاء لضمان التأهل، لكن الخسارة عقدت مهمة الأخضر في المونديال.

ورغم ذلك، فلا يزال المنتخب السعودي يمتلك حظوظ كبيرة كونه انتصر في المباراة الافتتاحية على الأرجنتين.

والآن، ما هي حظوظ المنتخب السعودي للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022؟

السعودية افتتحت المونديال بالفوز على الأرجنتين في مفاجأة مدوية قبل الخسارة من بولندا

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

13:00 السعودية وقطر، 12:00 مصر 2-1 استاد لوسيل بولندا - السعودية السبت 26 نوفمبر 2022،

16:00 السعودية وقطر، 15:00 مصر 0-2 استاد المدينة التعليمية السعودية - المكسيك الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر - استاد لوسيل

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022؟

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 2 1 1 0 2 0 +2 4 2 السعودية 2 1 0 1 2 3 -1 3 3 المكسيك 1 0 1 0 0 0 0 1 4 الأرجنتين 1 0 0 1 1 2 -1 0

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي:

بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة

بطاقة حمراء غير مباشرة = خصم ثلاث نقاط

بطاقة حمراء مباشرة = خصم أربع نقاط

بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة = خصم خمس نقاط

كيف يتأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

يمتلك المنتخب السعودي 3 نقاط بعد الفوز على الأرجنتين والخسارة من بولندا.

في حال فوز أحد طرفي لقاء المكسيك والأرجنتين، فإنّ السعودية تحتاج للفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة للتأهل دون النظر لباقي النتائج.

أما لو انتهت بالتعادل، فهذا يزيد من حظوظ الأخضر للتأهل.