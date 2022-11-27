كيف يتأهل المغرب إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على حظوظ منتخب المغرب في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 بعد الفوز على بلجيكا..

واصل منتخب المغرب مسيرته الرائعة في بطولة كأس العالم 2022، بعدما حقق الفوز على منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر.

منتخب المغرب حقق الفوز على بلجيكا، لتصبح كافة الأمور بين يديه إذا ما أراد التأهل إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

الفوز على بلجيكا جاء بأقدام عبد الحميد باصيري، وزكريا أبو خلال، بعدما نجح الثنائي في هز شباك تيبو كورتوا، ليمنحا "أسود الأطلس" ثلاث نقاط ثمينة للغاية في صراع التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر.

والآن، ما هي حظوظ المغرب في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2022؟

المنتخب المغربي افتتح المونديال بالتعادل سلبيًا أمام كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد.

المباراة الموعد النتيجة الملعب المغرب - كرواتيا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 السعودية وقطر، 12:00 مصر 0-0 البيت بلجيكا - المغرب الأحد 27 نوفمبر 2022،

16:00 السعودية وقطر، 15:00 مصر 0-2 الثمامة كندا - المغرب الخميس 1 ديسمبر 2022،

18:00 السعودية وقطر، 17:00 مصر - الثمامة

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم 2022؟

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 2 1 1 0 2 0 +2 4 2 بلجيكا 2 1 0 1 1 2 -2 3 3 كرواتيا 1 0 1 0 0 0 0 1 4 كندا 1 0 0 1 0 1 -1 0

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي:

بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة

بطاقة حمراء غير مباشرة = خصم ثلاث نقاط

بطاقة حمراء مباشرة = خصم أربع نقاط

بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة = خصم خمس نقاط

كيف يتأهل المغرب إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

يمتلك منتخب المغرب أربع نقاط بعد التعادل أمام كرواتيا في الجولة الأولى، ثم الفوز على بلجيكا في الجولة الثانية.

يحتاج منتخب المغرب إلى الفوز على كندا في الجولة الأخيرة، بغض النظر عن نتيجة لقاء بلجيكا وكرواتيا.

أما إذا تعادل المغرب مع كندا، فإن تأهل "أسود الأطلس" إلى دور الستة عشر سيعتمد على نتيجة مباراة كرواتيا وكندا التي تنطلق بعد قليل.