كيف يتأهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021؟

حقق المنتخب النيجيري الفوز اليوم على نظيره السوداني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

الفوز وضع المنتخب النيجيري على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط عقب أن فاز على المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية.

في المقابل حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره الغيني وجمع أول ثلاث نقاط له في البطولة.

بهذه النتيجة يتبقى مقعدين فقط للصعود من تلك المجموعة إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.

جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021

بدأ منتخب مصر البطولة بالخسارة من نيجيريا بهدف دون رد ليصبح الفوز على غينيا والسودان أمرًا ضروريًا

المباراة الموعد النتيجة الملعب نيجيريا - مصر الثلاثاء 11 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 ستاد رومدي أدجيا غينيا بيساو - مصر السبت 15 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ستاد رومدي أدجيا مصر - السودان الأربعاء 19 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ستاد أحمدو أهيدجو

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2021

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 مصر 2 1 0 1 1 1 0 3 3 غينيا بيساو 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 السودان 2 0 1 1 1 3 -2 1

ما هي قواعد التأهل في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021؟

يتأهل من المجموعة صاحبي المركز الأول والثاني بشكل مباشر إلى دور الـ 16 بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في كل المجموعات.

ترتيب المجموعة يخضع للمعايير المعتادة الخاصة بعدد النقاط، ولو تساوى فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية بالترتيب:

النقاط المأخوذة من مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

الأهداف المسجلة في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

قرعة.

كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16؟!

في الوقت الحالي يحتل المنتخب المصري المركز الأخير في المجموعة دون نقاط، لكنه لديه مباراة ضد غينيا بيساو قد تغير كل شيء.

تلك هي سيناريوهات صعود المنتخب المصري إلى دور الـ 16: