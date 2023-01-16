كيف هذا؟ السومة يُساعد الأهلي للحصول على شهادة الكفاءة المالية

نجم الأهلي الأسطوري يُساهم في حل أزمات ناديه السابق

Shahid

تتحرك إدارة النادي الأهلي السعودي جيدًا في سوق الانتقالات الشتوي، حيث دعمت الفريق بأكثر من لاعب خلال يناير الجاري، لكن لم يُسجل أي منهم بعد بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية.

وزارة الرياضة تجبر الأندية على سداد أو جدولة ديونها الداخلية والخارجية للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تُعد شرط تسجيل لاعبين جدد في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

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الأهلي لم يستطع الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد لوجود مبلغ كبير من الديون لعدد من الأطراف أحدها هو لاعبه السابق عمر السومة، والذي يتواجد حاليًا مع العربي القطري بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

صحيفة الوطن السعودية أفادت أن المهاجم السوري وافق على جدولة مستحقاته المالية لدى الأهلي لمساعدة النادي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث تُعد مستحقاته من أكبر الديون المطالب بها النادي.

يُشار إلى أن السومة رحل عن الأهلي خلال الصيف الماضي عقب هبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي.

Shahid