كيف كانت سداسية 2009 بعيون تشافي وإنييستا وبيكيه وبوسكيتس

ذكريات نجوم وأساطير برشلونة مع السداسسية التاريخية في 2009

تحدث نجوم وأساطير نادي برشلونة عن أنجح مواسم الفريق الكتالوني والذي تحقق منذ 10 سنوات في 2009 رفقة المدرب بيب جوارديولا..

وكان برشلونة قد حقق 14 لقبًا في ظرف 4 سنوات منهم لقبين لدوري أبطال أوروبا، كما قدم كرة قدم أبهرت العالم كله في ذلك الحين مما صنع أسطورة ليونيل ميسي والمدرب جوارديولا.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية في 2009 والتي لعبها الفريق الكتالوني أمام إستوديانتيس في أبو ظبي، والتي شهدت وضع كرزة مونديال الأندية على كعكة الموسم بتحقيق السداسية التاريخية

وبخصوص هذه الذكرى التي لم يكررها أي فريق آخر في تاريخ كرة القدم، تحدث كل من تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس حول ذكرياتهم مع هذا الحدث التاريخي والذي يمثل لقطة مضيئة في تاريخ النادي الكتالوني وكذلك كرة القدم بشكل عام.

وحول الموسم التاريخي قال تشافي هيرنانديز إنه يتذكر مباراة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من أي مباراة أخرى في كافة المسابقات.

وأضاف: "نحن نتذكر ما فعلناه بكل فخر، ومع مرور الوقت شعرنا أنه بإمكاننا إضافة المزيد وأننا ما زلنا نقدر على تحقيق إنجازات أخرى"

بينما رأى إنييستا أنه لا يمكن أن يتمكن فريق آخر من الفوز بالألقاب الستة في موسم واحد، مؤكدًا أن ذلك قد يحدث مستقبلًا ولكنه لن يكون سهلًا على الإطلاق.

وأكد: "مهما مرت السنوات الجميع سيظل يتذكر ذلك الفريق والإنجازات التي حققها وكرة القدم المميزة التي قدمها على مدار سنوات، لقد وصلنا ووصلت الجماهير إلى أقصى درجات الاستمتاع بكرة القدم"

وبدوره، سلط سيرجيو بوسكيتس الأضواء على اتحاد الفريق واللعب كوحدة واحدة كأحد أهم أسرار النجاح في حصد كل شيء خلال هذه الفترة.

وقال بيكيه إن الفريق كان لا يقهر في هذا الوقت، وأنه قدم أفضل كرة قدم في العصر الحديث ومعها حصد كل البطولات التي كان من الممكن حصدها.

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يذكر أن برشلونة قد حقق دوري أبطال أوروبا مرة واحدة منذ رحيل بيب جوارديولا، تلك التي كانت في عام 2015 تحت قيادة لويس إنري.