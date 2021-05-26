كيف قام حكيمي بتوديع كونتي بعد رحيله عن إنتر؟

حب كبير..

لم يفوت نجم إنتر أشرف حكيمي فرصة مغادرة أنطونيو كونتي تدريب النادي الإيطالي للتعبير عن مدى امتنانه له على كل ما علّمه إياه.

وكان إنتر قد أعلن عن توصله إلى اتفاق مع كونتي على إنهاء التعاقد بينهما فورًا في أعقاب خلافات إدارية على مستقبل الفريق بين الطرفين.

حكيمي كان من ضمن اللاعبين المحببين لكونتي وظهر ذلك في كل فرصة ممكنة، والدولي المغربي بدوره قرر توديع مدربه على طريقته الخاصة.

ونشر حكيمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وضع فيها صورته مع كونتي وكتب عليها "شكرًا لك مستر على هذا العام سويًا، وعلى كل ما تعلمته منك".

¡Gracias mister por este año juntos y por todo lo que me has enseñado!

Te deseo lo mejor en el futuro a ti y a tu Staff. @antonioconte



Grazie mister per quest'anno insieme e per tutto quello che mi hai insegnato!

Auguro a te e al tuo staff il meglio per il futuro. pic.twitter.com/3BETLNLKh0 — achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 26, 2021

كما أضاف صاحب الـ22 عامًا "أتمنى لك وللفريق المساعد كل التوفيق في المستقبل".

وكان حكيمي قد انضم إلى إنتر الصيف الماضي بناء على رغبة ملحة من كونتي، والمغربي وافق على النيراتزوري فقط لمناسبة طريقة لعبه أفكار المدرب الإيطالي المخضرم.

ببادرة توديع كونتي، ينضم حكيمي إلى عدد من اللاعبين الذين فعلوا الأمر نفسه مع مدرب يوفنتوس الأسبق وفي مقدمتهم هداف إنتر روميلو لوكاكو.

الجدير بالذكر أن حكيمي تلقى اهتمامًا من العديد من أندية أوروبا الكبرى، لكنه أعلن استمراره في إنتر، غير أن الموقف قد يتغير برحيل كونتي، وبرغبة الإدارة في تعويض الخسائر الاقتصادية بالفترة المقبلة.