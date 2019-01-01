كيف سيلعب برشلونة بعد عودة نيمار؟ ثنائي تحت التهديد

قدوم نيمار لن يتسبب في رحيل مواطنه كوتينيو فقط، بل خسارة نجم كبير لمركزه الأساسي

لا حديث يعلو حاليًا في سوق الانتقالات عن الرحيل المدوي المنتظر لنيمار عن باريس سان جيرمان، بعد سنتين فقط من انتقاله في صفقة تاريخية، حيث تدور حربًا بين برشلونة وريال مدريد على محاولة الفوز بخدمات النجم البرازيلي.

بحسب الكثير من التقارير فعلى ما يبدو فإن برشلونة هو الأقرب لاستعادة خدمات نجمه السابق، وهي صفقة قد تشهد تخلي النادي الكتالوني عن مواطنه كوتينيو، ربما لباريس سان جيرمان نفسه أو لنادٍ آخر.

لكن قدوم نيمار لا يعني فقط رحيل كوتينيو، بل أيضًا يهدد اثنين على وجه التحديد بالجلوس على دكة البدلاء، والحديث عن مواطنه الآخر أرتور ميلو أو المهاجم لويس سواريز.



التضحية بآرتور

هي تشكيلة تبدو أقرب لتشكيلة الفانتازي وتستوعب القوة الضاربة لبرشلونة، لكنها تحمل مخاطرة كبيرة جدًا على المستوى الدفاعي بوجود اثنين فقط في وسط الملعب، مع عدم إجادة 3 من الرباعي الهجومي وهم «سواريز، ميسي، نيمار» للواجبات الدفاعية، الوحيد القادر على تأدية تلك الواجبات هو أنطوان جريزمان بحكم أنه تدرب تحت يد مدرب ذو نزعة دفاعية وهو دييجو سيميوني.

ولا يجب الانخداع بكثرة النجوم والأسماء، أو أن ذلك ضمانة للنجاح والتفوق، ولنا في جلاكتيكوس ريال مدريد 2004 عبرة، فهل تتذكر كم بطولة حققها فريق ضم رونالدو "الظاهرة"، وزيدان وبيكهام وفيجو وراؤول معًا؟!



التضحية بلويس سواريز

التشكيلة الأكثر منطقية والتي تحافظ لإرنستو فالفيردي على طريقته المفضلة حاليًا 4/3/3 والتي عاد إليها بعد التخلص من 4/4/2.

من يتم التضحية به في هذه الطريقة؟ ميسي؟ مستحيل!.. نيمار وجريزمان؟ لماذا حارب برشلونة من أجلهما إن كان ينوي فقط إجلاسهما على مقاعد البدلاء.. حسنًا، هو لويس سواريز.

الخيار المنطقي هنا أم يتم التضحية بلويس سواريز والاستعاضة عنه بجريزمان، لا سيما مع تراجع مستويات سواريز في الموسم الماضي وكثرة إهداره الفرص، وعندما نتحدث عن تواضع مستواه فنخص تحديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي هي الهدف المنشود لبرشلونة. لذا هذه هي الطريقة الأكثر منطقية وتوازنًا.