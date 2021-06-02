كيف سيؤثر المنتخب السعودي على الأولمبي قبل منافسات طوكيو؟

المنتخب السعودي يستعد لتصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، خلال التوقف الدولي الحالي، حيث أمامه 3 مباريات ويسعى للحفاظ على صدارة مجموعته.

المنتخب السعودي سيواجه نظيره اليمني يوم 5 من يونيو الجاري، بينما يحل ضيفًا على سنغافورة يوم 11 لينهي مبارياته أمام أوزباكستان يوم 15 على أرضه في نفس الشهر.

موقف المنتخب السعودي بمجموعته

يتصدر المنتخب السعودي ترتيب مجموعته الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد مرور 5 جولات من المنافسات حتى الآن ويسعى للحفاظ على الانتصارات.

الأخضر يتصدر برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، ويتبقى فقط 3 لقاءات يسعى خلالها الحفاظ على القمة.

كيف سيؤثر المنتخب الأول على الأولمبي؟

قال تركي الحربي الإعلامي السعودي خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشاركة كلًا من سالم الدوسري وياسر الشهراني لاعبا الهلال سيؤثر بالسلب على مشاركتهم مع الأولمبي حال اختيارهم.

وأضاف الحربي عبر تصريحات على "قناة 24 الرياضية" السعودية: "أن من الممكن مشاركة بعض اللاعبين خلال مباريات المنتخب السعودي بدلًا من الدفع بسالم الدوسري وياسر الشهراني، واستهلاكهم بدنيًا وهم مرشحون بقوة، ولذلك سيظهرون بشكل متراجع بدنيًا أثناء مشاركتهم مع الأولمبي".

من اللاعبين المرشحين للانضمام للأولمبي السعودي؟

كشفت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة عن الأسماء التي قد تنضم من بين اللاعبين الكبار إلى المنتخب الأولمبي أثناء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأشارت التقارير إلى أن كلًا من ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج وصالح الشهري من الهلال ومحمد العويس من الأهلي وفهد المولد من الاتحاد وعبدالله مادو من النصر ومحمد الكويكبي من الاتفاق، مرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي السعودي.

مجموعة ومباريات الأولمبي السعودي في طوكيو

يستعد المنتخب الأولمبي السعودي إلى خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال شهر يوليو المقبل حيث وقع في مجموعة قوية.

يتواجد المنتخب الأولمبي السعودي في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من ساحل العاج وألمانيا والبرازيل، حيث ستكون المنافسات بنفس الترتيب أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.