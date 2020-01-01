كيف ساهم صلاح في القضاء على الإسلاموفوبيا بليفربول؟

الدولي المصري يواصل مساهماته في القضاء على جرائم الكراهية

يحتفل المسلمون اليوم، الخميس، برأس السنة الهجرية، كبداية لشهر محرم وهو الأول في التقويم الإسلامي، المناسبة التي أصبحت خاصة في ليفربول بسببب محمد صلاح.

الدولي المصري يعتبر من أكثر اللاعبين شعبية في الفريق بل بالمدينة عموماً، بسبب تألقه منذ توقيعه للريدز قادماً من روما في 2017.

العديد من التقارير والدراسات، أكدت أن قدوم صلاح، ساهم في الحد من جرائم الكراهية في ميرسيسايد ضد المسلمين على وجه التحديد.

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جماهير ليفربول دائماً تحرص على الغناء لصلاح وهي تقول:"إذا كان ذلك جيداً لك فهذا جيد لي أيضاً، وإذا سجلت بضعة أهداف أخرى، ربما سأصبح مسلماً، وأنت جالس في المسجد، وأريد أن أكون هناك أيضاً:".

جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، سبق أن كشفت في دراسة لها عن التأثير الكبير لنجم ليفربول على الحد من الإسلاموفوبيا.

وزعم التحليل أن عدد جرائم الكراهية في منطقة ميرسيسايد انخفض بنسبة 18.9% في غضون عامين، كما انخفضت التغريدات المعادية للمسلمين بنسبة 53%.

صلاح لم يساهم وحده في هذا الإنجاز، بل مع زميله المسلم ساديو ماني، المعروف عنه التزامه وسلوكه الرائع مع الجميع.

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يذكر أن الثنائي نجحا معاً في قيادة ليفربول، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامها للريدز.