كيف رد بيريز على صرخات جماهير ريال مدريد لاستعادة رونالدو؟

طالبوه بإيقاف انتقاله لأتلتيكو مدريد

يظل مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأحد أهم الملفات التي تشغل عشاق كرة القدم بجميع أنحاء العالم وليس في مانشستر يونايتد فقط.

صاحب الـ37 سنة قرر عدم التواجد بالمعسكر التحضيري للشياطين الحمر للموسم الجديد، منتظرًا الرحيل إلى أي فريق آخر بسبب عدم مشاركة يونايتد بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وارتبط اللاعب بالانتقال للعديد من الأندية الأخرى مثل تشيلسي وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، وسط غموض كبير حول خطوته القادمة.

وخلال تواجد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لمرافقة بعثة الميرينجي لخوض الفترة الاستعدادية للموسم القادم، واجهته جماهير الفريق بشائعات عودة رونالدو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قيام جماهير ريال بالصراخ في وجه بيريز، خلال دخوله بوابات ملعب واليس آنبرج الذي يتدرب به الفريق والسبب كان رونالدو.

وقال أحد المشجعين لبيريز:"أرجوك قم بإعادة رونالدو لنا".

Baño de masas de Florentino Pérez: el presidente del Real Madrid, aclamado en Los Ángeles entre peticiones de Cristiano y preguntas por Mbappé



📹 @AngelRiveroP pic.twitter.com/GWnmlJSXHd — MARCA (@marca) July 21, 2022

وصرخ آخر في وجهه:"اجعله لا يذهب إلى أتلتيكو من فضلك".

ومن جانبه رفض فلورنتينو التعليق على حالة الجنون التي أصابت المشجعين، ولكنهم لم يتوقفوا عن الأمر حتى دخوله وعبوره البوابة.

وسيحرص بيريز على الظهور مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية في لاس فيجاس بالكلاسيكو الودي المنتظر مع برشلونة، قبل العودة إلى إسبانيا للتعامل مع بعض الأمور الخاصة بالفريق.

جدير بالذكر أن ريال نجح في التعاقد مع لاعبين خلال سوق الانتقالات الحالي، وهما أوريليان تشواميني لاعب وسط موناكو وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.